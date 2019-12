El hospital Santos Reyes espera un segundo cardiólogo

El hospital de los Santos Reyes podrá cubrir a mediados del mes que viene la plaza vacante del servicio de Cardiología. Después de un año buscando, el día 15 se incorpora un médico de esta especialidad, que tiene dos puestos en su plantilla. Dentro de la política de colaboración con el Hospital Universitario de Burgos, el nuevo cardiólogo, que es de origen venezolano y que ha completado su especialidad en el hospital madrileño 12 de Octubre, repartirá su actividad entre la capital ribereña y la burgalesa, pasando en esta última consulta uno o dos días a la semana. Dice Evaristo Ruiz, el gerente del Santos Reyes, que así podrá adquirir una formación más completa con una fórmula que facilita la derivación de pacientes que necesiten recibir una atención especial con técnicas de las que no dispone el centro comarcal, pero sí el de Burgos. “La idea es -y así lo hemos hablado con él y con los del hospital de Burgos- que algún día o dos, dependiendo un poco de las circunstancias, él desarrolle su actividad profesional en el Hospital Universitario de Burgos, por un lado para que él tenga la ocasión de completar un poco su formación, sus destrezas, en un hospital que tiene técnicas de las que nosotros no disponemos, y por otro lado también para facilitar la derivación de pacientes nuestros que requieren completar estudios o que requieren alguna técnica que aquí no podemos desarrollar; es una cooperación interesante, que favorece a todos y que estamos desarrollando un poco, no solamente en cardiología sino en otras especialidades”, explica Ruiz.

Con la incorporación de este facultativo, el Santos Reyes verá cubierta una de las secciones que todavía se encuentran en una situación precaria. El gerente confía en que poco a poco se vayan completando otras especialidades que continúan con carencias de personal, como radiología, digestivo, geriatría, oftalmología y oncología, la más sensible de todas ellas, que se va cubriendo con la colaboración del HUBU, pero que echa en falta otro especialista más de carácter presencial. “Lo que a mí más me preocupa es el tema de oncología, aunque pienso que lo hemos resuelto satisfactoriamente con esta colaboración que estamos desarrollando, pero necesitaríamos completar la plantilla de oncólogos que estén en Aranda atendiendo a la población y luego falta también un geriatra, que no encontramos, un radiólogo, un oftalmólogo y tenemos a un internista pasando consulta en digestivo”, detalla el gerente del hospital arandino.

El nuevo año viene con la perspectiva de un nuevo concurso de traslados, aunque dice Evaristo Ruiz que no es tan preocupante como el anterior, que dejó bajo mínimos la atención sanitaria en Aranda. Es más, en esta ocasión, dadas sus características, podría servir para reforzar, al menos a corto plazo, la plantilla del hospital. “Esta vez ya no nos va a hacer tanto daño como el anterior, porque cuando los concursos de traslados se convocan con la periodicidad correcta, no nos hacen daño sino que nos favorecen, porque especialistas que no vendrían a Aranda si van a tener que permanecer aquí 10 ó 15 años, como era el caso hasta ahora, de esta forma ya tienen la expectativa en un par de años o tres de trasladarse a otros hospitales que les conviene más por la razón que sea”, añade el responsable del Santos Reyes.