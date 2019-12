Carta a los Reyes Magos

Queridos Reyes Magos:

Este año me he portado muy bien. He ido a votar cuatro veces: en unas municipales, en unas europeas y en dos generales. Y seguiré haciéndolo cuando toque.

Los políticos, con honrosas excepciones, me han mentido, me han querido manipular, me han considerado tonto, incluso me dan lecciones de moral y de lógica y, a veces, como ahora, tengo la sospecha de que me ocultan información. Pero no me rebelo, ni los insulto.

Este año me han subido los impuestos, han prorrogado los presupuestos por tercera vez, me han dado decretazos en vez de leyes, y, por lo que sé, el año que viene me los van a volver a subir, le darán más dinero a los vascos y mucho más a esos que llevan años portándose mal, los catalanes, y a los demás nos dejarán como estamos o bloqueándonos contratos y financiación. Y, sabiendo esto, lo aceptaré porque lo ha decidido así la aritmética de los votos.

Por portarme bien, por ir a mi trabajo o a buscarlo todos los días, por pagar mis impuestos (más de la mitad de lo que produzco), por aguantar políticos corruptos y mentirosos, por ir a votar y no rebelarme, por no protestar ante la injusticia de que reciban más los que incumplen la ley y son más desleales, lo único que os pido es... paciencia. Mucha paciencia. Una tonelada de paciencia porque la que tengo se me está agotando y no es cosa de volverse a estas altura un ultra cualquiera, de derechas o de izquierdas, y salir a la calle a quemar algo.

Eso sí, que sea paciencia de buena calidad, esa que llevamos fabricando años en España y que parece que no se nota cuando la llevamos puesta.

En espera de ella y de la corbata de todos los años, recibid un fuerte abrazo.

Firmado: el ciudadano Pérez Alcalá, uno entre los 43 millones que no son nacionalistas y que se portan bien.