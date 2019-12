La carta de Reyes Magos de un oyente de Radio Coruña

Desde Radio Coruña Cadena SER queríamos dar las gracias a los oyentes que cada día alimentan la radio. Esta mañana una presencia fugaz, una persona llamaba a nuestra puerta y nos entregaba una carta que nos hacía felices. Al leerla descubríamos que era César. Sabemos que hay muchos César, muchas Andreas, escuchando cada día. Para vosotros se hace la radio y nos devolveis con creces lo que os ofrecemos con todo cariño con cartas como ésta.

La carta de césar

Queridos Reyes Magos:

Mi nombre es: César

Este año os pido seguir poder escuchando Radio Coruña Cadena Ser. Poder seguir escuchando cada día a Consuelo Bautista con la frase "Noticias de A Coruña y su área de influencia".

Poder seguir oyendo a Pablo Díaz Bouza que nos aporta además de la noticia, la posibilidad de oír lo que él mismo está escuchando, pues siempre deja unos segundos antes de cerrar la conexión una frase tipo "ahora suena el ruído de las olas donde me encuentro", "ahora suena el ruido del tráfico".

Pero además suma la posibilidad de "imaginar" ´dónde está; el oyente le pone "imagen" a la noticia por la adjetivación de Pablo. Realmente a Radio Coruña le hacía falta un reportero a pie de calle, pero las expectativas son muy superiores, Pablo aporta emoción a la noticia.

La misma emoción que hay todos los lunes para oír a Iván Flashback a las 13.50, o a los cómicos los miércoles.

(...)

No me gustaría olvidarme de nadie, Isabel Bravo, la chica que se apellida "López" pero no sé el nombre (Elena López), Iago Gordillo, al que vi en un concierto hace unos meses, y el resto de técnicos de la Cadena Ser, para todos vosotros; mis mejores deseos para esta próxima década.

Firmado: César