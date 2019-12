Dénia Corre se apuntó un notable en la San Silvestre

La primera San Silvestre de Dénia se puede calificar con un notable, ya que los organizadores del Dénia Corre hicieron lo posible para que todo saliese bien.

Un recorrido totalmente urbano, una distancia que todos pueden hacer sin demasiados problemas y un llamamiento que tuvo una amplia respuesta en cuanto a participación.

La organización cerró inscripciones en 200 personas, pero a la hora de salir a correr fueron algunas más las que lo hicieron, disfrutando de un trazado en el que se contó con público que no paró de animar a los corredores.

La filosofía de esta prueba fue entendida por todos, de nada valía ser primero o último, de rebajar marca o no, el objetivo no era otro que despedir el año de la manera más divertida posible. Eso provocó que los más imaginativos luciesen disfraces de lo más originales. El buen humor no faltó durante toda la prueba.

Para finalizar nada mejor que un reconfortante chocolate caliente entre todos los participantes que fue acompañado por coca maría.

En resumen una prueba a la que respondió la gente y que tiene que servir para mejorarla en próximas ediciones.

Tanto desde el Dénia Corre como desde la propia concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Dénia deben de sentirse satisfecho; pero no conformarse, hay que tratar de hacer una San Silvestre que se convierta en todo un referente no solo comarcal sino también provincial.