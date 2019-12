José Ignacio Prades: "Ojalá que la atención al balonmano femenino no se quede en la medalla de plata"

El entrenador de balonmano José Ignacio Prades Pons se encuentra pasando unos días con su familia en su Petrer natal donde ayer recibió un baño de cariño cuando fue protagonista de la charla – coloquio organizada por la Obra Social de Caixa Petrer en la pista anexa al pabellón “Gedeón e Isaías Guardiola Villaplana” después de haberse proclamado subcampeón del mundo formando parte del cuerpo técnico de la Selección Española absoluta de balonmano femenino en Japón.

Prades ha estado en el último SER Deportivos Elda – Vinalopó de Radio Elda – Cadena SER del año, donde ha repasado parte de lo ocurrido en la cita mundialista asegurando que “pocos podían imaginar que esta selección llegaría tan lejos teniendo en cuenta que se trata de un equipo muy renovado y con jugadoras muy jóvenes”. Haciendo gala de su innata elegancia, el técnico petrerí no ha querido cargar las tintas sobre las colegiadas que arbitraron la final contra Países Bajos en la que, con una jugada muy polémica en los últimos segundos del choque, se les escapó el cetro universal. Prades reconoce que “arbitrar una jugada tan trascendente en un partido tan importante, no es nada fácil” para añadir que “cuando nos colgaron la medalla de plata se nos pasó parte del enfado”. Eso sí, ha aprovechado la ocasión para reclamar mayor atención para un deporte como el balonmano pidiendo que “ojalá que la atención mediática que ha supuesto el subcampeonato mundial, no se quede en la medalla de plata”.

José Ignacio Prades / Cadena SER

De momento, no se ve como primer responsable del combinado nacional ni a corto ni a medio plazo enfatizando en que “es un orgullo trabajar en un cuerpo técnico donde esté Carlos Viver, somos un equipo y eso se nota”.

Casi sin poder saborear ese logro, ya están pensando en el preolímpico que tendrá lugar entre el 20 y el 22 de marzo en el polideportivo Pla de l´Arc de Lliria clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y donde tendrán enfrente a Suecia, Senegal y Argentina. “Tres selecciones muy potentes que nos pondrán muy difícil la calificación para la olimpiada” ha remarcado el entrenador de Petrer que está pendiente de su futuro en el Mecalia Atlético Guardés de la Liga Guerreras Iberdrola donde lleva cuatro temporadas.

De momento, José Ignacio Prades está con los suyos disfrutando de la despedida de un 2019 que le será complicado olvidar.