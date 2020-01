Ayuso admite que "los egos" han dificultado su relación con Ciudadanos

Isabel Díaz Ayuso admite que el comienzo del bipartito de Partido Popular y Ciudadanos fue difícil y que la posición de su socio en el caso Avalmadrid, respaldando una comisión de investigación en la Asamblea, fue un mal punto de partida.

En la entrevista concedida este primer día de 2020, Ayuso subraya que las cosas van ahora mejor. "No somos dos gobiernos. El inicio fue difícil. Ahora han pasado los meses y estamos funcionando como un solo equipo". Ayuso insiste que están trabajando unidos y se "han apartado preocupaciones y muchas veces egos".

Para Isabel Díaz Ayuso la posición de Ciudadanos en Avalmadrid no le preocupó desde el punto de vista personal o por las consecuencias que pudiera tener la investigación sino por la derivada política y como podría afectar a su gobierno. "Tenemos cuatro años por delante. No podemos despistarnos a la primera. Hay que tener claro que hay un electorado de izquierdas que no quiere que este gobierno funcione".

Cataluña, un robo

En la conversación con Javier Casal, la presidenta de la Comunidad de Madrid advierte del riesgo de parálisis política con las Comunidades Autónomas con un gobierno en funciones y unos presupuestos prorrogados desde los tiempos de Mariano Rajoy. "No ha habido ningún contacto con Moncloa. No sabemos ni el dinero que se nos adeuda o el que se nos va a devolver".

Ayuso reitera que los presidentes autonómicos tienen una gran responsabilidad con toda España y "lo que es malo para una autonomía nos perjudica a todos. Lo que está ocurriendo en Cataluña es un robo directo a manos de unos cuantos y lo que tenemos que hacer es manifestarnos dónde haga falta para explicar que esto no puede seguir sucediendo".

Madrid no será el caballo de Troya contra Pedro Sánchez pero defenderá sin descanso la unidad territorial. "No conozco ni a una sola familia que le vaya a ir mejor después de este camino sin retorno y de esta imagen que se está dando de España. Ayuso señala que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, está haciendo un uso "antidemocrático" de las instituciones. Sin "transparencia, sin ruedas de prensa, sin acudir al parlamento y sin respetar las decisiones judiciales" . Todo está siendo un desastre" y los presidentes autonómicos estarán ahí -dice Ayuso- para dar una respuesta.

¿Cuándo habrá presupuestos?

El parón presupuestario no impedirá a Madrid seguir liderando la economía nacional -la región ha superado a Cataluña como motor económico nacional- y la ausencia de unas cuentas regionales para 2020 tampoco va a afectar a los grandes proyectos que su ejecutivo pretende poner en marcha. "No quiero hacer un presupuesto sin saber qué dinero voy a tener. No quiero incurrir en déficit y terminar perjudicando a la economía madrileña.

Ayuso critica la postura de Vox en el Ayuntamiento de Madrid -donde la ultraderecha se abstuvo- pero desvincula su decisión de prorrogar las cuentas de 2019 de las difíciles relaciones que mantiene el gobierno con la ultraderecha. Ayuso afirma que no puede augurar una fecha para la aprobación de unas cuentas y preguntada sobre si estarían listas antes de verano responde: "no tengo ni idea. Yo quiero que Madrid los tenga (presupuestos) pronto".

Ataques machistas

En el ámbito más personal, la presidenta de la Comunidad de Madrid reconoce en la entrevista que todos los días recibe ataques a través de los medios o de las redes sociales por ser mujer y joven. "Hay un ataque constante, todos los días. Hay un ataque muy típico hacia las mujeres porque nos llevamos las cosas al lado personal. Y esto quien quiere hacerte daño lo sabe bien y por eso buscan el ataque hacia el 'le queda grande, está desquiciada, está loca...' Las críticas son las mismas todos los días. No me preocupa porque no soy una persona de grandes egos pero si que me doy cuenta del daño que se le puede hacer a la gente".