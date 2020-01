Ayuso defiende que nadie muere por la contaminación en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso afirma, en la entrevista de Año Nuevo emitida por la cadena SER, que, en la actualidad, la coordinación entre las dos administraciones -gobierno municipal y regional- en materia medioambiental es "absoluta". El alcalde José Luis Martínez Almeida quiere poner en marcha durante 2020, Madrid 360, el proyecto que tomará el relevo a Madrid Central. "Tiene que haber mucha más información para los ciudadanos".

Preguntada por la fórmula que encaje las necesidades de los vecinos de otros municipios que quieren entrar a Madrid en coche y la calidad del aire en el centro, Ayuso afirma que "nadie ha muerto de esto. Yo no quiero que se genere una alarma de salud pública porque no la hay". La presidenta defiende que Madrid es una de las capitales con mayor longevidad del mundo "con uno de los mejores sistemas de transportes" y destaca que lo importante es que aumenten las peatonalizaciones y mejoren los transportes y su uso pero insiste "no se va a morir la gente como se expone muchas veces. No es real. La contaminación no nos gusta a nadie y la tenemos que atajar poco a poco pero Madrid está haciendo las cosas bien en ese sentido".

Valdemingómez

La presidenta de la Comunidad de Madrid también se ha referido en la entrevista a otra cuestión relacionada con el medio ambiente. La crisis abierta con el traslado de residuos de la planta de Alcalá de Henares a Valdemingómez después de que el Ayuntamiento de Madrid haya aceptado la petición del gobierno para que, de manera temporal, se puedan enviar las basuras del este a esta planta de la capital.

"Se ha buscado una solución temporal. Las administraciones deben cooperar y nadie entendería que hagamos un llamamiento al diálogo entre Madrid y Cataluña y que luego no nos entendamos entre ayuntamientos limítrofes".

Ayuso agradece el esfuerzo y la comprensión de los vecinos e insiste en que "no existe una falta de solidaridad" y reconoce "que es una cuestión molesta" y que la Comunidad de Madrid trabajará para que se cumplan los plazos de ejecución de la nueva planta de Loeches.