Lorca, entre el final de las obras del terremoto y los proyectos que tienen que llegar

El año 2020 se va a mover en Lorca entre aquellos proyectos que aún siguen pendientes de concluir desde los terremotos de 2011 y otros que tienen que marcar el desarrollo futuro de la ciudad y que, sin embargo, no terminan de arrancar.

En el primer apartado, el 31 de diciembre de 2020 acaba la quinta prórroga concedida por el Banco Europeo de Inversiones para concluir las obras de regeneración urbana tras los terremotos de 2011. A través del préstamo concedido por el BEI a la Comunidad Autónoma, tienen que finalizarse actuaciones como las de la ronda central de circunvalación y las de la Avenida Europa y Avenida Santa Clara.

Este año tiene que ser en el que comiencen otras como las de Jerónimo Santa Fe y San Antonio, con la construcción de nuevo paso subterráneo de vehículos para acabar por las retenciones de tráfico a la salida de la autovía A-7.

El alcalde Diego José Mateos espera que sea posible ejecutar otros proyectos abandonados como el vial de evacuación de los barrios altos: "Estamos en conversaciones con la Comunidad Autónoma para recuperarlo y hacerlo en plazo", según Mateos.

Otra inversión importante que se espera para este año es la recuperación de la plaza de toros de Sutullena, cuya idea es reconvertirla en un espacio multiusos que, además de espectáculos y eventos culturales y sociales, pueda tener otros aprovechamientos hosteleros y comerciales. En enero concluye el plazo de presentación por parte de las empresas interesadas para estas obras que tendrán un presupuesto de 1,8 millones de euros, aportados por la Comunidad Autónoma a través de una subvención del Ayuntamiento.

El casco histórico, la prioridad del Ayuntamiento y los empresarios

Desde que en marzo la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento y la patronal lorquina CECLOR firmaron el acuerdo para conseguir que la recuperación del casco histórico obtenga la declaración de actuación de interés regional poco se ha avanzado.

Para el Ayuntamiento y para los empresarios es prioritario retomar estos trabajos. Los retrasos lo atribuye CECLOR a todas las citas electorales de 2019 y a los diferentes cambios de gobierno, pero esperan que ya en enero vuelva a reunirse la comisión de seguimiento. "Ya no hay más excusas y tenemos el compromiso del presidente de la Comunidad Autónoma de que la primera reunión se producirá en la primera quincena de enero", según García, que reivindica que se sumen a este órgano todos los partidos con representación municipal, PSOE, PP, IU, VOX y Ciudadanos.

IBI, AVE y Palacio de Justicia, las tareas pendientes del Gobierno Central

No son pocas tampoco las tareas que tiene en Lorca el futuro ejecutivo central que saldrá de la coalición de PSOE y Podemos. Una de elllas es la bonificación del IBI, el Impuesto de Bienes Inmuebles: el 50% de este impuesto que se tenía que haber aplicado en la zona de máxima afección de los terremotos. No salió adelante por el rechazo al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado y la falta de un gobierno que no estuviera en funciones. Ahora, de aprobarse, se bonificaría con carácter retroactivo, como asegura el alcalde Diego José Mateos que se ha comprometido a hacer Pedro Sánchez.

También falta resolver qué pasará con la integración urbana del AVE y su paso por la pedanía de Tercia y el inicio de las obras del Palacio de Justicia: un proyecto que está más que paralizado, casi estancado. Porque después de meses esperando que se modificara este proyecto para ajustarlo a lo que pedía la adjudicataria, ahora la empresa no está del todo conforme con lo que ha planteado el Ministerio.

El Ayuntamiento, aún sin presupuestos

Lo más inmediato para el gobierno de coalición en Lorca de PSOE y Ciudadanos y conseguir la aprobación de sus primeros presupuestos, que no han podido salir adelante antes de saltar a 2020. Según el alcalde Diego José Mateos, se presentará en los primeros días del nuevo año y recogen las aportaciones de todos los partidos, cuyo apoyo necesita para sacarlos adelante.

Dice Mateos que son cuentas que servirán para acometer actuaciones como "poner en marcha las juntas vecinales, los prespuestos participativos, más inversiones en pedanías y la recuperación del casco histórico".