Sin petardos, por favor

Hoy despedimos el año, decimos adiós al 2019 y probablemente quién más y quién menos andará haciendo balance de cómo le ha ido.

A nivel general el mío ha sido muy positivo, con algunas alegrías absolutamente inesperadas que estoy disfrutando a tope, aunque en esto, como en todo, depende del color del cristal con que se mire.

Hay varios tipos de personas: las que yo llamo las del “pero” que son aquellas que aún teniendo muchas cosas buenas, a todos los niveles, nunca son capaces ni de valorarlas ni de disfrutarlas porque siempre le ponen un “pero” a todo. Luego están los del “cristal color de rosa”, es decir, aquellas personas que le buscan a todo lo sucedido algo bueno, algo que les permita disfrutar a avanzar…yo me incluyo en este grupo…

No sufran. No voy a hablarles de propósitos para el 2020. No es mi intención. Allá cada uno con los suyos y con sus futuros incumplimientos. Yo ya voy poniéndome retos día a día que me resulta más fácil.

No. Voy a hablarles de algo innecesario, molesto, peligroso y altamente dañino para muchos humanos y para muchos animales.

Los petardos. No los petardos humanos que alguno sufrirán o sufriremos esta noche sino la pirotecnia. Propongo que Palencia se sume, no ya este año, que no hay tiempo, pero si el próximo, a la iniciativa de ciudades como Roma que han decidido prohibirla, o al menos regularla de alguna manera.

La pirotecnia tiene un triple impacto negativo: sobre las personas autistas de forma especial (pero creo que somos cientos de miles las personas que odiamos los petardos), sobre los animales y sobre el medioambiente.

El otro día un padre me contaba que a su hijo tiene que ponerle un casco para evitar que se autolesione y tapones en los oídos, además de cerrar todo como si empezara la guerra.

Y si tenemos en cuenta que nuestras mascotas multiplican por seis su sentido auditivo imaginen su terror.

No le encuentro el sentido ni la gracia.

Y bien. Alguno estará pensando que hay una industria alrededor de esto y que a quienes les gusta la pólvora y el estruendo tienen tanto derecho a disfrutarlo como yo a odiarlo.

Bien. Pero digo yo que habrá solución para todos. Pero que tal vez haya simplemente que buscarla: ¿elegir pirotecnia con más luz que ruido? ¿habilitar un espacio para dar rienda suelta al desenfreno del petardo?

No lo sé pero si el ser humano ha sido capaz de llegar a la luna estoy convencida de que será capaz de encontrar solución a esto.

Aplaudo la iniciativa que tuvo el ayuntamiento durante las pasadas ferias de San Antolín de organizar una “tarde de feria sin ruido” a petición de la asociación de autismo de Palencia. Tal vez este pueda ser el siguiente paso.

Mientras tanto me asustaré, gritaré y me quedaré un poco más sorda esta noche con los petardos….uf…no hay necesidad.

Mal…porque en mi vida ya no quiero petardos, o solo los justos.

FELIZ NOCHE Y FELIZ 2020.