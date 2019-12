Resumen informativo 2019

Seguridad Vial

El 2019 comenzaba con un cambio muy importante en las carreteras convencionales encaminado a reducir las víctimas mortales: la reducción del límite de velocidad de 100 a 90 Km/h. Y es que Galicia había cerrado el año anterior con 104 víctimas mortales en las carreteras, según el dato provisional de la Dirección General de Tráfico.

Fue el 4º mejor dato histórico en siniestralidad vial, pero no fue un buen dato porque significó un crecimiento respecto a 2017, cuando fueron 76 las personas fallecidas en carretera. Con la reducción a 90 por hora se esperaba reducir también el número de víctimas mortales.

El Comandante del Subsector de Tráfico de Pontevedra, Leovigildo Villares nos habló de los nuevos medios con los que cuenta el subsector para mejorar la seguridad vial como son la furgoneta camuflada y un camión camuflado, además de ampliar el radar de tramo en la AP-9 en los túneles de A Madroa en sentido ascendente.

Violencia Machista

La lucha contra el machismo y la violencia machista fue algo que también marcó el 2019. Valga recibió un gran mazazo con dos casos espeluznantes en un margen muy pequeño de tiempo.

Seis meses pasaron entre uno y otro suceso. En marzo María José Aboy era abatida a tiros por su marido que decidió quitarse la vida minutos después en la parroquia de Setecoros. Y a mediados de septiembre se registraba un crimen más brutal, más estremecedor en el lugar de Carracido, parroquia de Cordeiro. José Luís Abet presuntamente ejecutó a su ex mujer y a la hermana y madre de ambas, dejando huérfanos a dos criaturas de 4 y 7 años que presenciaron el asesinato de su madre.

Porque ellos estaban dentro del coche en el que la víctima les iba a llevar al colegio. Poco después de las ocho de la mañana les esperaba delante de la vivienda que el matrimonio había construido diez años antes. Se acercó al coche le disparó con un revolver que había adquirido poco antes. Los niños estaban en los asientos traseros.

Su tía y su abuela salieron de la casa para comprobar lo ocurrido y Abet tomó la misma decisión que segundos antes, disparó y acabó con la vida de ambas. La tragedia teñía de sangre una vez más a Valga, y los vecinos consternados, rotos de dolor.

Tras el divorcio, formalizado un año antes, había constancia de amenazas del agresor hacia la mujer a través de las redes sociales, pero no constaban denuncias por maltrato, según destacó el alcalde Bello Maneiro.

Ence

En los primeros compases del 2019 saltó el caso Ence que todavía está sin resolver. El 14 de marzo, la Abogacía del Estado dijo que se allanaba en el recurso de la prórroga, que se apartaba, que no defendería los intereses de la empresa. Esgrimió dos argumentos: Por un lado el período de la prórroga, que le fue otorgada a la pastera por 60 años en base a la última reforma de la Ley de Costas, mientras que la Abogacía del Estado entiende que el plazo máximo para una prórroga tiene que contarse desde el momento en que se otorgó la primera vez la concesión y que no puede exceder los 75 años. En el caso de la fábrica de Lourizán, la concesión data de 1958, por lo que como mucho, la prórroga solo podría haber llegado hasta el 2033. La otra razón del argumento de la Abogacía del Estado se basa en que Ence no ha justificado la necesidad de que su fábrica solo pueda ubicarse en dominio público marítimo terrestre para ejercer su actividad. La noticia generó cientos de reacciones y protestas.

Caso Diana Quer

2019 será recordado también porque otro gallego fue condenado a prisión permanente revisable. Fue el año del juicio a José Enrique Abuín Gey “El chicle” por el asesinato de Dian Quer.

101 folios. Eso es lo que le ha llevado a un magistrado de la Audiencia de A Coruña recopilar lo ocurrido y fundamentar la sentencia de un crimen que a la Guardia Civil le ha ocupado 494 días en su resolución, pero no por falta de trabajo, porque la investigación no se ha abandonado en ningún momento aunque tuvo muchos altibajos en su camino, sino porque se ha encontrado con un criminal hábil y astuto que no inteligente. Un hombre que fue capaz de esconder ese tiempo unos hechos que, sin ser planificados de antemano en cuanto al asesinato, terminaron por descubrir a un tipo frío, calculador y depredador como consideró la investigación en su momento, calificativos que hizo también suyos la fiscala en el juicio.

Un individuo, el chicle como se le conocía ya antes de acabar con la vida de Diana Quer, que antes de ser detenido ya estaba en el punto de mira de los investigadores, pero al que se le puso las esposas quince días antes de lo previsto porque terminó cometiendo varios errores, uno de ellos intentar de nuevo el asalto a otra joven que tuvo la suerte y la pericia para escapar de sus garras, aquella chica de Boiro que se dijo asimisma que o impedía que la metiera en el maletero del coche o acabaría como Diana.

Por esos hechos ya fuera condenado en abril a cinco años de prisión por detención ilegal e intento de agresión sexual. Por lo que le hizo a Diana Quer hemos conocido hace dos semanas la sentencia, prisión permanente revisable "por el asesinato con alevosía, cometido para ocultar otro delito y subsiguiente a un delito contra la libertad sexual de la víctima", dice textualmente el fallo del tribunal que añade cuatro años más por detención ilegal y agresión sexual.

En su alegato final pidió perdón, aunque ya sería tarde. Tres años y cuatro meses después esta sentencia es el legado que deja Diana, ha dicho su padre Juan Carlos Quer, quien está seguro que al conocer el dictamen judicial su hija ha sonreído.

Abuín Gey es el tercer gallego, segundo coruñés, al que le cae una condena tan dura, forma parte de una negra lista de una docena de españoles sin escrúpulos.

Narcotráfico

Aunque fue a final de año, una de las palabras que más sonó fue narcosubmarino, y todo por la historia que pudimos conocer con un sumergible cargado de cocaína que fue interceptado en la ría de Aldán.

El año 2019 ha supuesto un claro repunte de las mafias del narcotráfico en Galicia. Durante todo el año, en diversas operaciones policiales, se incautaron cerca de 20.000 kg de cocaína que tenían como destino las costas gallegas. Un alijo récord valorado en más de 600 millones de euros. Pero aun así, 2019 pasará a la historia del narcotráfico como la primera vez que se interceptó en Europa un semisumergible cargado de cocaína, procedente de Colombia.

El narcosubmarino, cargado con más de 3000 kg de cocaína, fue interceptado frente a la costa gallega en una operación internacional realizada el 24 de noviembre. Al verse sorprendidos, los tres tripulantes hundieron el sumergible en la ría de Aldán e intentaron huir. Dos de ellos, de nacionalidad acuatoriana, fueron detenidos en el lugar. El tercero logró huir y fue detenido varios días más tarde, escondido en los montes del Morrazo. También fueron detenidos otros dos hombres en relación con este alijo. Uno en Vigo y el otro en Levante. Los tres son gallegos y están acusados de formar parte de la red de apoyo en tierra para el desembarco de la droga.

La Operación policial sigue abierta dado que hasta el momento aun no se ha esclarecido a qué red de narcotráfico pertenecían los 3.000 kg de cocaína que traía el narcosubmarino. También se investiga la ruta exacta que realizó el sumergible, aunque la policía sospecha que cruzó el atlántico desde Colombia, en unas condiciones de máximo riesgo, dado que se trata de una embarcación realizada de forma artesanal.

El Delegado del Gobierno en Galicia destacó la importancia de esta operación, realizada gracias a la colaboración internacional de la DEA, las fuerzas colombianas, brasileiras, portuguesas, británicas y españolas. Un operativo internacional que por primera vez permitió incautar en Europa un narcosubmarino.

Los colectivos antidroga han pedido ya más medios en la lucha contra el narcotráfico en Galicia. Desde la Fundación contra o Narcotráfico, su gerente Fernando Alonso, alertó también del poder económico que están alcanzado las nuevas redes, que no dudan en hundir un submarino que ha costado varios millones de dólares.

Un histórico como Sito Miñanco también fue protagonista en el 2019, y esta vez no por una recreación de ficción, si no tan real como la vida misma. A finales de enero se conoció la sentencia del juicio contra Miñanco por blanqueo de capitales, un juicio que se había celebrado en múltiples jornadas en los últimos meses de 2018.

Juan Ramón Prado Bugallo, que ya estaba en prisión por otro asunto de narcotráfico en el marco de la operación Mito, fue condenado a 4 años de cárcel y a pagar 6 millones de euros. Junto a él, el Tribunal también condenó a las mismas penas a su primera mujer, a su hija, a su excuñada y a un empresario que actuaba como testaferro. Los magistrados consideraron acreditado que tanto Sito Miñanco como sus familiares “lavaron” o blanquearon alrededor de 10 millones de euros procedentes del narcotráfico a través de la Inmobiliaria San Saturnino durante casi 20 años. Fue un juicio histórico y mediático, porque hacía mucho tiempo que no escuchábamos la voz de Sito Miñanco, que habló para decir que con el contrabando de tabaco se ganaba mucho dinero pero que desconocía las operaciones de dicha inmobiliaria.

Año electoral

El año 2019 será recordado por el año en el votamos 3 veces. Hubo elecciones locales, generales y europeas y por primera vez en la historia dos elecciones generales en un mismo año, ante la imposibilidad de los políticos de llegar a acuerdos para formar gobierno. Tan difícil ha sido pactar para la izquierda como fácil para la derecha. Desde el auge de Vox en Andalucía y el acuerdo con PP y Ciudadanos que puso fin a 36 años de gobierno socialista bloqueo institucional que ha permanecido hasta los últimos días del año.

En cuanto a las elecciones municipales, Miguel Anxo Fernández Lores sigue gobernando en Pontevedra y en mayo volvió a ser el más votado y logró conservar el bastón de mando.

Lo hizo con el apoyo del PSOE. Tras cuatro años gobernando en solitario, el BNG perdió uno de sus doce ediles y para garantizar la investidura de Fernández Lores incorporó a los cuatro concejales socialistas. El PSOE volvió al gobierno de la capital de la mano de Tino Fernández con un acuerdo rápido.

El Partido Popular de Pontevedra siguió en la Oposición pero logró superar las encuestas y mejoró sus resultados de 2015, llegando hasta los nueve concejales de la mano del candidato Rafa Domínguez.

No hubo grandes cambios en la comarca. Especialmente llamativos fueron los resultados de María Ramallo en Marín, que reforzó su mayoría con quince de los 21 concejales de la corporación. Que después tuvo que sustituir a Ana Pastor al frente de la lista al Congreso por la provincia de Pontevedra. Fue la alcaldesa más votada de Galicia.

Las elecciones municipales también dieron la mayoría absoluta a regidores que, hasta ese momento, habían gobernado en solitario o en coalición como los socialistas Manuel Campos en Cuntis, José Antonio Cacabelos en O Grove y Alberto Varela en Vilagarcía, el nacionalista Xosé Manuel Fernández Abraldes en Barro, o el popular Telmo Martín en Sanxenxo.

Julio Sayáns, después de 34 años como alcalde de Campo Lameiro por el Partido Popular, se retiró. Ya amagó con ello en las elecciones del 2015 y esta vez deja paso a Carlos Costa que durante 16 años ha sido teniente de Alcalde.

Fue el alcalde más veterano de la comarca, pero no el más veterano de la provincia puesto que le gana Arturo Grandal, que es el alcalde de Salvaterra do Miño desde que comenzó la democracia, acumulando 40 años como regidor.

Julio Sayáns habló en el programa Hoy x Hoy Pontevedra y reconoció que su gran anhelo siempre fue mejorar el acceso a Campo Lameiro, que fuera un lugar de paso

También dejó la política y la alcaldía José Luis Poceiro en Vilaboa.

Tras las elecciones municipales, la Diputación siguió en manos del PSOE, que mantuvo el acuerdo de gobierno con el BNG.

Sucesos

Entre las imágenes del año están sin duda las llamas que destruyeron el astillero de Placeres, ubicado en el Puerto de Marín. Fue un voraz in- incendio registrado en la madrugada del sábado 9 de noviembre. No había nadie en las instalaciones y ello evitó daños personales. Un fuego que aparentemente fue debido a un problema eléctrico.

Las llamas se propagaron con gran virulencia calcinando una nave industrial de unos 2.000 metros cuadrados y dos barcos que estaban en reparación: el Mar do rostro y Praia do Esteiro.

La existencia de material inflamable avivó el fuego y dificultó su extinción. La Xunta de Galicia decretó la alerta máxima. Bomberos de Pontevedra y otros parques de la provincia tuvieron que emplearse a fondo durante toda la madrugada, con apoyo de embarcaciones del servicio de remolcadores, Guardia Civil, Policía, Protección Civil y 061. Un amplio dispositivo de seguridad que obligó a cortar incluso la autovía Pontevedra-Marín. La concejala de Seguridad cidadan en Pontevedra, Eva Vilaverde, reconocía que gracias a este dispositivo se pudieron evitar daños mayores.

En todo caso, fue el suceso más grave de los registrados en LOS ÚLTIMOS AÑOS el Puerto de Marín-Pontevedra. Un incendio de daños millonarios, según relataba el Presidente de la Autoridad Portuaria, José Benito Suarez.





Ría de Pontevedra



El saneamiento de la Ría de Pontevedra ha sido uno de los grandes temas del 2019. La intención de la Xunta de acometer la ampliación de la depuradora de Placeres se encontró de frente con los vecinos de la parroquia de Lourizán.

La Xunta defiende el modelo de saneamiento de la ría basado en ampliar la EDAR en terrenos de ENCE mientras que el Concello de Pontevedra considera que es posible y viable la construcción de nuevas depuradoras en los distintos concellos de la Ría.

Héroes en Mali

Richard Ríos Dávalos, Daniel Gómez Varela, Óscar Nestar Gutiérrez, Pedro Varela Martínez, Jhon Mauricio Patiño y el capitán David Mantilla Fuentes fueron los protagonistas de este año 2019 en Brilat: el 24 de febrero fueron capaces de repeler el primer y único ataque terrorista sufrido durante la misión militar de la Unión Europea en Mali.

Todos ellos son soldados de la Brigada Galicia VII Brilat y todos ellos fueron condecorados en persona por la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, en un acto celebrado en la base General Morillo de la Brilat.

Infraestructuras

En cuanto a obras, más de 20 millones de euros costó el nuevo edificio judicial de A Parda. Se inauguró en septiembre, y dará cabida a catorce unidades judiciales: los cinco juzgados de primera instancia, los dos de mercantil, los cuatro de social y los tres de contencioso administrativo y el Registro Civil.

Además de este edificio, la buena relación Xunta – Concello de Pontevedra supuso también la inauguración del edificio de Benito Corbal. Eso sí, hubo que limar asperezas con el tema de la Variante de Alba, en el que no hubo acuerdo.





Deportes

El Mundial de Triatlón de Larga Distancia celebrado en Pontevedra nos dejó una imagen para la historia: Gómez Noya esperó en la meta a su compañero y amigo Pablo Dapena y así lo contamos en la radio...

Conciertos

Y llegó el verano, y los conciertos de verano. El más multitudinario el de Rozalén. Que estuvo en Radio Pontevedra cuando empezaba su carrera musical. Hoy es una de las grandes artistas del panorama nacional y además de las comprometidas.