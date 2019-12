El resumen del año 2019 en la provincia de Cuenca con los sonidos de la SER

Este martes 31 de diciembre hemos emitido en Hoy por Hoy Cuenca un programa especial de resumen de lo más importante que ha ocurrido en la provincia este año 2019. En el plano político hemos destacado la victoria del PSOE en las dos elecciones generales y también en la autonómicas y municipales con la recuperación para esta formación del Ayuntamiento de la capital y de la Diputación Provincial, institución que ha promovido en estos meses la creación de dos parques de bomberos en Priego y Cañete y que se ha sumado al Plan Especial de Empleo promovido por la Junta de Comunidades. En el resumen informativo que ha elaborado desde la redacción de SER Cuenca Diego Albaladejo también destacamos el incendio de Barchín del Hoyo que arrasó en verano cerca de dos mil hectáreas de monte, la condena a más de cinco años al profesor del conservatorio por abusos sexuales a sus alumnas, la búsqueda de un anciano en Jábaga que fue localizado sin vida una semana después de su desaparición o la apertura del mosaico romano de Noheda.

Un cuento de Navidad

Sally Hambleton. / Cadena SER

Cáritas parroquial del Cristo del Amparo en Cuenca capital, había sufrido el robo de todos los juguetes que había recogido en las últimas semanas y que iba a repartir el día de Reyes. Todo un varapalo pues esos regalos se iban a destinar a los niños de familias más desfavorecidas. Gracias a las redes sociales, este infortunado suceso llegó a oídos de Sally Hambleton, una "instagramer" dedicada al negocio de las flores que, a su vez, estaba colaborando en la recogida de juguetes en Madrid. Al enterarse, y teniendo en cuenta que en la organización social a la que iban destinados los de su recogida ya no los necesitaban porque tenían suficientes, decidió traerlos todos a Cuenca.

Gachas para todos

En los primeros días de enero conocimos que la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) autorizó la harina de almortas para consumo humano cincuenta años después desde su prohibición en 1967. El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsó esta nueva regularización una vez que el consumo de la harina de almortas es moderada entre la población.

Los panaderos de Huerta del Marquesado

También en enero conocimos que se jubilaban los panaderos de Huerta del Marquesado. Rosa Saez y su marido Rafael Maldonado llegaron a este pueblo de la Serranía de Cuenca hace 23 años. Venían de Barcelona y decidieron dejar atrás la gran ciudad para apostar por una vida más tranquila en el medio rural. Recuperaron el horno artesanal que había en Huerta y que se conserva casi tal cual quedó rehecho a principios del siglo XX. Aquí hicieron hogar durante más de dos décadas. Rosa, la panadera, decía que “no iba a madrugar más”, aunque estaba dispuesta a colaborar en la formación de quienes pudieran ser los futuros panaderos de Huerta del Marquesado, “que espero que sea una familia con niños”, decía, algo que hace mucha falta en un pueblo pequeño como este. Al final, Huerta del Marquesado encontró nuevos panaderos. En febrero se instalaron Cristina y Mihai, que llegaron desde Teruel.

El pan de Rosa Saez. / Cadena SER

El culebrón

Una de las noticias que más impactó este año 2019 en Cuenca fue la aparición de una culebra de grandes dimensiones en las inmediaciones del río Moscas, cerca de la urbanización Siglo XXI. La imagen del animal, que rondaba los tres metros de longitud, se difundió por redes sociales y de mensajería, aunque desde Medio Ambiente subrayaron que se trataba de una especie autóctona, protegida, y no peligrosa. Según explicó el director provincial de Medio Ambiente, Joaquín Cuadrado, el ejemplar encontrado es una “culebra bastarda”, común en nuestra provincia pero que se encuentra en el catálogo de especies protegidas.

La culebra gigante. / Cadena SER

Semana Santa con lluvias

La Semana Santa de Cuenca de 2019 comenzó y terminó con sol los domingos de Ramos y de Resurrección, pero será recordada porque no salieron cinco de sus procesiones. El Martes Santo se adelantó la salida a las siete de la tarde, una hora antes. La lluvia llegó el Jueves Santo y se suspendió la procesión de Paz y Caridad. Siguió lloviendo y no salieron las Turbas. También se suspendió la procesión En el Calvario. Sí salió el Santo Entierro pero no pasó de los arcos del ayuntamiento. Y el sábado tampoco salió el desfile del Duelo con la hermandad de las Santas Marías.

Suspensión de las Turbas por la lluvia. / Cadena SER

Preocupación por la catedral

En abril, el mundo veía por televisión como ardía Notre Dame en París. En Cuenca preguntamos por los sistemas de seguridad de nuestra catedral. El director del mayor templo conquense Miguel Ángel Albares nos contó que dispone de un sistema de detección de incendios y de un protocolo de actuación actualizado y moderno. También nos contó que la catedral de Cuenca ha sufrido dos grandes incendios a lo largo de su historia.

Un millón de euros

El sorteo de Lotería Nacional del sábado 18 de mayo dejó un premio en Cuenca de 960.000 euros. La Administración de Loterías nº 5 ubicada en la calle Teruel, 1, y que regenta Juan Carlos Valera, vendió ocho series del número 43.846, agraciando con el segundo premio en dicho sorteo. Cada décimo estaba premiado con 12.000 euros y, según explicó el lotero “se vendió en bares y entre algunos abonados, por lo que estaba muy repartido”.

La raíces conquenses de Blanca Fernández Ochoa

En septiembre toda España estuvo preocupada con la noticia de la desaparición de la deportista Blanca Fernández Ochoa. La esquiadora y medallista olímpica tiene raíces conquenses. Su abuelo materno era de Valdeolivas, localidad alcarreña donde regentaron un bar y a la que esos años volvían los Fernández Ochoa en días señalados. En la SER hablamos con Magdalena López Ochoa, prima hermana de la madre de Blanca que reside en Cuenca capital y que nos ha contó la preocupación de su familia ante la desaparición de la deportista.

Un marinero de Cuenca solidario

También conocimos la historia de Óscar Fernández, un marinero de Cuenca que en septiembre recogió ropa y calzado para los refugiados de la isla griega de Lesbos. Tripulante del Aita Mari, uno de los barcos de rescate del Mediterráneo, este conquense no dudó en poner en marcha esta campaña solidaria.

El Picazo con su vecino Félix

Las inundaciones que provocó la tormenta del 20 de septiembre en varios pueblos de la comarca de la Manchuela conquense afectaron de forma contundente en El Picazo. Calle anegadas, casas invadidas por el agua en sus plantas bajas y campos anegados fueron sus principales efectos. El vecino más afectado fue Félix, un hombre que vive solo y que perdió toda la planta baja de su casa “de la que no se ha salvado nada”, como nos contó el alcalde de El Picazo, Carlos Pastor. Ante esta situación, muchos vecinos ofrecieron su colaboración para ayudar a Félix.

Inundaciones en El Picazo. / Cadena SER

Una exhumación pendiente

En octubre se exhumaron los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos y os contamos que una empresa de marmolistas de Villamayor de Santiago fueron contratados para reponer la lápida. En la SER os contamos también que aún quedan exhumaciones pendientes, como la del abuelo de María Josefa Ávila, Avelino Gómez Morillas. Fusilado por la represión franquista, sus restos se perdieron en una reforma del cementerio de Tarancón.

Memorial a los represaliados en el cementerio de Tarancón. / Cadena SER