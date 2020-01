Gobierno del cambio, EREs, listeriosis, Julen, narcos... las noticias que marcaron 2019 en Andalucía

Concluyó 2019, un año marcado, sin lugar a dudas, por el cambio político en Andalucía. Después de 37 años de gobiernos socialistas, el popular Juan Manuel Moreno preside la Junta gracias al pacto entre PP y Cs, con el apoyo externo de Vox. Un año en el que la demoledora sentencia de los EREs sacudió el panorama político y muy especialmente al PSOE andaluz tras las elevadas condenas a cárcel de los ex presidentes Chaves y Griñán por prevaricación, y también por malversación el segundo, penas que afectaron además a una veitena de ex altos cargos socialistas. Fallo judicial que debilitó sobremanera a Susana Díaz, que resiste al frente del PSOE andaluz gracias a su entente cordial, ahora parece que sí, con Pedro Sánchez.

Con el Gobierno del cambio, el turismo siguió como un tiro y bajó el paro, pero no tanto como prometieron en campaña y a menor ritmo que con los anteriores gobiernos socialistas a los que no dejó de acusar por la herencia recibida y por supuestos desmanes que denunció casi todas las semanas. Ahora, el Gobierno andaluz ha abierto una senda de confrontación con el Gobierno central a cuenta del Plan de Ajuste que el Ministerio de Hacienda le pide en 2020 por no cumplir en 2018 con el objetivo de déficit.

La crisis de la listeriosis hizo tambalear al nuevo Gobierno andaluz. Fallecieron 3 personas, 7 mujeres sufrieron abortos y más de 200 resultaron infectadas por el consumo de carne mecha en un episodio que demostró a partes iguales la formidable prestancia de la sanidad pública andaluza, y la pésima gestión política de la Consejería de Salud.

Año en el que Andalucía soportó 3 elecciones, con victorias sucesivas del PSOE, con la recuperación del PP en las últimas generales, y el hundimiento de Ciudadanos ante el avance imparable de Vox que lanzó mensajes que calaron en un segmento importante de la población, pero que rompieron consensos básicos en la defensa del Estado autonómico, la lucha contra la violencia de género -que sigue matando a muchas mujeres- y la defensa de los Menas, los menores inmigrantes no acompañados.

2019 arrancó con la tristísima muerte del pequeño Julen que con apenas 2 años cayó en un tunel en Totalán (Málaga). El rescate del cadaver fue un ejemplo de colaboración entre administraciones, aunque su pérdida sea un claro caso de negligencia pública y privada que deberá determinar la justicia.

Justicia que condenó a Ana Julia Quezada a la prisión permanente revisable, la primera mujer en España con la más elevada pena del Código Penal, tras el asesinato del pequeño Gabriel en Almería.

En 2019, la Costa del Sol siguió bajo el yugo de las mafias internacionales que siguen sembrando de asesinatos y ajustes de cuentas el litoral malagueño, mientras los Cuerpos de Seguridad del Estado golpearon una vez tras otra a las redes de narcotraficantes en el Campo de Gibraltar.

Fue un año en el que perdimos a los excelsos periodistas Pepe Oneto y Manuel Alcántara, y a los insignes autores del Carnaval Juan Carlos Aragón y Manolito Santander.