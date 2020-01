"Lo importante es que pase lo que pase, la Arandina saldrá ganando"

Año nuevo, vida nueva. No es solo una frase al uso para las personas, también lo es para instituciones como la Arandina, que en este 2020 afronta un año trascendental para su futuro más próximo. Y es que es año de unas elecciones que, aunque aún no tienen fecha, ya tienen confirmada una candidatura. La de Jesús Herrero, al frente de ‘ADN Blanquiazul’, un proyecto que “lleva meses plasmando las líneas de trabajo, estructura y organigrama” y del que “cada 10 ó 15 días se irán sabiendo cosas nuevas”, asegura.

El socio 101 del club ha hablado sobre su candidatura en una entrevista que mantenía en ‘El Banquillo’ de este jueves. Una candidatura que quiere tener en cuenta a todos quienes forman parte, directa o indirectamente, del club blanquiazul. “Hemos concentrado en pocos puntos todo lo que aspiramos, pero se recoge en ánimo de tener a todas las personas relacionadas con el club, ya sean aficionados, futbolistas, patrocinadores y padres del fútbol base, así como a la sociedad e instituciones ribereñas”, afirma.

Aunque las elecciones no tengan fecha -y podrían celebrarse hasta en diciembre si la actual directiva así lo estableciera-, Herrero cree que lo lógico sería celebrarlas antes de iniciar la próxima temporada “para planificar el año con tiempo y no tener la demora de haber empezado muy tarde, mal o a medias”. Considera que el club “no está en colapso”, pero sí “en camino de llegar a ello si sigue cuatro años más así”, y adelanta que en su proyecto de directiva “hay cuatro grandes direcciones de área, con personas que jugarán un papel relevante en la dirección estratégica que va a tener el club, y que tendrán una serie de pequeños departamentos dentro de cada dirección de área que harán que el club funcione”, especifica.

Para el socio blanquiazul, acercarse a la profesionalización del club “es posible”, pero “no se pueden profesionalizar todas las áreas, también tienes que tener a personas que estén alineadas y que dentro de su tiempo puedan ser profesionales en su trabajo aunque no se dediquen exclusivamente a ello”, cuenta Herrero, avanzando que además de su promoción en medios y redes sociales, se acercarán a los socios a pie de campo en el propio estadio, para presentarlos su proyecto en persona.

‘Puris’ reconoce que “gestionar un equipo como la Arandina con todo lo que le rodea no es sencillo, de hecho que funcione ya es un éxito”, pero “hay cosas que son mejorables y si no se mejoran es porque o no se te escucha o se piensa que están las cosas bien porque ni siquiera se ve el problema”. “No sé en qué escenario estaremos, pero hemos realizado un diagnóstico y hemos entendido que la Arandina es como un cuerpo humano… tiene sus órganos y cuando falla alguno, empieza a tener problemas, y lo que no queremos es que se muera”, añade.

Herrero, para finalizar, entiende que la existencia de dos candidaturas que luchen por el proyecto es positivo, porque “dará beneficios esté quien esté”, aunque tiende la mano a la otra candidatura que podría presentar la actual directiva asegurando que “si yo consigo muchos acuerdos y logros después de un año largo de trabajo y lo tiro por la borda, me equivoco”. “En caso de perder se tratará de usarlo y ponerlo a disposición para que quien gobierne pueda plantearlo, lo mejor es crear un proyecto híbrido en el que se incorporen las mejores ideas de las candidaturas”, finaliza.