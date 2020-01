El rondeño Ricardo Calle ha sido designado el recientemente como vocal vecino del Partido Popular en el distrito madrileño de Chamartín, tras la reciente constitución del pleno del Ayuntamiento de Madrid que gobierna el popular José Luis Martínez-Almeida. Afiliado al PP desde hace tres años en la capital de España donde estudia un doble grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas, en la Universidad Carlos III de Madrid, el joven rondeño de 23 años tiene por delante una prometedora trayectoria política.

Aprovechando sus vacaciones navideñas, Ricardo Calle, ha pasado por el programa Hoy por Hoy para contarnos su labor política y académica donde ejerce como Delegado de la Universidad Carlos III de Madrid, siendo el primer andaluz en desempeñar estas funciones.

El joven político asegura que para dedicarse a la política hay que tener vocación de servicio público para ayudar a la ciudadanía y no ha descartado, aunque a muy largo plazo regresar a Ronda para desempeñar algún papel en el escenario político de la ciudad. “A quién no le gustaría trabajar por y para Ronda? Eso sí, ahora estoy trabajando a gusto en Madrid así que no lo descarto pero en un futuro muy lejano”, ha manifestado a su paso por nuestros micrófonos. Vuelve a escuchar a Ricardo Calle a partir del minuto :