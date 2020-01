Ginés Liébana: "Me quedé deslumbrado por la suprema indiferencia que Córdoba tiene por todo, era lo que necesitaba para reírme"

Ginés Liébana es un “adolescente eterno”, “un atleta de la vida, un entusiasta, optimista y un cachondo mental”. Quien habla así de él es el también poeta Raúl Alonso, editor en la Editorial Cántico, que al conocer la existencia de un cuaderno de viajes que Liébana escribió entre 1949 y 1950 pensó que había que convertir en una edición facsímil, editada ya en colaboración con la Diputación de Córdoba.

Liébana hacía en ese cuaderno sus anotaciones, sus dibujos, apuntes de letras flamencas. Un contenido que quería salvaguardar de la mirada de los indiscretos para lo cual fue forrado de negro por el artista del Grupo Cántico, haciéndolo pasar por una supuesta novela de Sartre, titulada La Merde y supuestamente editada por Gallimard.

Raúl Alonso / CADENA SER

Adolescente eterno porque Liébana continúa forjándose una identidad a sus 98 años, tal y como evidencia el ofrecimiento que, según Alonso, le dejó caer hace unos días “me dijo que tenemos que formar una nueva generación poética”. “A veces, uno con la edad se vuelve demasiado serio, categórico, pero él no, no deja de hacer bromas de todo”, afirma.

Portada del cuaderno de Liébana, con la ilustración hecha por el artista. / CADENA SER

Alonso entiende que “además de la aportación estética y su pensamiento como un joven con una gran sensibilidad, creo que puede servir de inspiración para jóvenes con capacidad creativa como la de Ginés Liébana”.

Conversamos con el poeta, que a sus 98 años nos atiende por teléfono desde Madrid, donde reside. Una conversación que es mejor escuchar, en este enlace, y en la que Liébana cuenta la historia del cuaderno, pero también hablar de la ciudad de Córdoba y de su elegancia.