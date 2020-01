Perder peso e mantérmonos en boa forma física: No meu caso cúmproo, xa que comezo o ano vestido e nalgún momento espídome, co cal, perdo peso, e a miña forma física é boa, principalmente en estado sólido, nin líquida nin gaseosa (case).

Deixar de fumar: Nesta fallo todos os anos, cousas de non fumar, que xa non podes deixar de fumar.

Aprender algo novo: Sabían que o 50% do noso ADN o compartimos cos plátanos? De nada

Saldar as débedas e aforrar: O difícil disto é se o método de aforro é non pagar as débedas.