La aplicación e-park de la ORA no funciona desde esta mañana en la ciudad de A Coruña. En concreto, no deja seleccionar zona e impide así abonar la tarifa correspondiente para estacionar. El Concello indica que la empresa concesionaria Setex le ha informado que se trata de una avería en el programa informático. Pide a los usuarios que utilicen los parquímetros mientras no se solvente el problema. Algunos que no han podido seleccionar zona han recibido la notificación de la multa.

