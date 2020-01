Susana Mut: "21 concejales suman más que 12"

Comienza un nuevo año, y con este, el deseo del grupo municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Dénia para 2020 es que "la voluntad política porque los 21 concejales de la corporación se involucren y participen sea una realidad".

La portavoz municipal, Susana Mut ha visitado la redacción informativa de Radio Dénia Cadena SER para realizar balance del ejercicio 2019, que ya hemos despedido, y propósitos para este recién estrenado 2020.

Un año, el dejado atrás, en el que en el apartado político, Ciudadanos revalidó sus dos concejales en el Ayuntamiento, tras las elecciones municipales. Un resultado que Mut señala "no me pareció un desastre", porque la formación naranja fue el único partido que no bajó, a excepción de la subida del PSPV-PSOE. Aunque señala entender que para otras personas de su partido no se cumplieran las expectativas.

Reconoce que estos primeros seis meses de legislatura han sido “duros” para ella y su compañera Fany Schawmb, ya que ambas se estrenan como concejalas.

Y apunta que hay cosas que le gustaría que cambiaran con este nuevo año dentro de la corporación municipal, como es el caso de los "tonos" que, en ocasiones se utilizan en los plenos municipales".

Por directrices de partido, Mut y Schawmb no pudieron aceptar las delegaciones que se les ofreció desde el equipo de gobierno.

No obstante, la portavoz naranja asegura que con este ofrecimiento el equipo de gobierno demuestra que tenían interés porque el resto de partidos aporten “su granito de arena”. Y asegura que las delegaciones ofrecidas les gustaban.

Por otro lado, uno de los “caballos de batalla” de la concejala de Ciudadanos durante estos primeros meses de legislatura ha sido el tema de la limpieza en los centros educativos.

Asegura que el informe que se leyó en un pleno anterior, era sobre la limpieza de principios de curso, no sobre el día a día de los colegios. Y sigue manteniendo que estos “no están limpios”.

En cuanto a otra limpieza, la de las playas durante el verano, Mut reconoce que el edil de Playas no tiene la culpa, pero solicita que se estudie de cara al próximo verano. La edil también señala, como ya indicara este verano el propio equipo de gobierno, que ha habido más temporales. Sin embargo, insiste en que hay que ampliar la limpieza de playas, porque no es suficiente.

Precisamente, este tema es uno de los que Mut coloca en la cruz de la moneda, además del requisito lingüístico, aprobado por el equipo de gobierno, porque no le gustan las imposiciones.

Otro aspecto pendiente para la portavoz de Ciudadanos son los parques infantiles.

En la cara de la moneda, Mut señala los resultados de las obras del Plan Confianza, y la recuperación de espacios para la ciudadanía. Aunque, asegura que hay barrios “un poco abandonados”, como Darrere del Castell o Saladar.

Pero además, dar una solución al tema del aparcamiento en el municipio. Asegura estar a favor de la peatonalización, pero ofreciendo una opción a los vecinos donde poder aparcar.

Y en cuanto a su deseo para 2020 señala que esa voluntad política para que los 21 concejales se involucren sea realidad. Y desde el ejecutivo local "se den cuenta que 21 ediles suman más que 12".