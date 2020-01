El PPdeG se lanza hacia las autonómicas

Arranca 2020 y los partidos políticos comienzan a engrasar su maquinaria para las elecciones autonómicas de este año. El Partido Popular de Galicia lanza los primeros mensajes, cargando contra el PSOE, contra Vox, contra Ciudadanos y contra el BNG. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afirmó que le "encantaría" que Alberto Núñez Feijóo volviese a ser el candidato de los conservadores.

Rueda aseguró que el PSOE y Vox tienen "el mismo objetivo": "cargarse a Feijóo". Por eso, incidió en la importancia de concentrar al electorado de centroderecha en el PP, de modo que los populares puedan alcanzar la mayoría absoluta y no depender de otras formaciones.

El vicepresidente autonómico analizó la entrada en juego de la formación de Abascal y del rol que puede jugar Ciudadanos en Galicia. Dos partidos que disputarán "parte" del electorado al PPdeG.

El presidente del PP de Pontevedra considera que Vox "entiende muy poco de lo que pasa en Galicia" y que no conocen su realidad, y pide al electorado que "tome nota" de las intenciones de la formación de ultraderecha de "cargarse a Feijóo". A su juicio, esa forma de proceder "los acerca al BNG"

Sobre Ciudadanos, que se presentó a las elecciones autonómicas de 2016 pero sin obtener representación en O Hórreo, criticó la "política errática" de una formación que perdió más de 40 diputados en las generales del 10 de noviembre. Además vaticina que "nada indica que puedan mejorar"

Rueda también censuró la "inestabilidad" y la "falta de gestión" derivados de un gobierno que está "eternamente en funciones". También puso ejemplos de "inestabilidad" en varios concellos gallegos, especialmente en Pontevedra, un caso que, en su opinión, "es clarísimo". "Aquí se nos quiere vender como normal una anormalidad", sentenció.

Frente a estos escenarios, Rueda subrayó que en Galicia se vive una situación de "estabilidad", con presupuestos aprobados en fecha, y con diez años de gobierno solvente.

Feijóo, ¿el candidato?

Alfonso Rueda admitió que le "encantaría" que Feijóo volviese a ser el cabeza de lista de los conservadores gallegos. "Ojalá se presente. Me encantaría. Pero no solo a mí, sino a muchísima gente y a muchísimos potenciales votantes e incluso a gente que no vota al PP en otras elecciones".

En todo caso, indicó que "es una decisión personal" del presidente y que habrá que esperar. "Sea cual sea, nosotros la respetaremos, y nuestra posición será la misma: intentar ganar las elecciones con mayoría suficiente para gobernar", ahondó.