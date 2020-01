Rego ve "imposible" apoyar a Sánchez "si el PSOE no se mueve"

El diputado del Bloque Nacionalista Galego en el Congreso, Néstor Rego, tiene claro que "si el PSOE no se mueve" y no se acuerdan medidas y plazos concretos para dar solución a los problemas de la agenda gallega, el BNG no apoyará a Pedro Sánchez en la sesión de investidura.

En una entrevista concedida a la Cadena SER, Rego aseguró que no tienen decidido el voto en un pleno que comenzará este fin de semana, y que dependerá "del resultado final de las negociaciones" que socialistas y nacionalistas gallegos mantendrán "sobre la agenda gallega" para conseguir "la solución a los problemas sociales y económicos" de Galicia. "En función de eso decidiremos", agregó.

El diputado del Bloque afirmó que "si el PSOE no se mueve" ve "realmente imposible un voto favorable del BNG". En este sentido, insistió en la "voluntad de diálogo" de su formación, pero recordó que no entregarán "un cheque en blanco". "Exigimos soluciones a los problemas del país, deben ser concretos en medidas o plazos. La pelota está en su tejado", explicó.

Rego habló de "decisiones importantes" como la transferencia de la AP9 y la necesidad de que se garantice "una rebaja importante de unos peajes que son inasumibles", señaló la importancia de "garantizar la continuidad de los puestos de trabajo en la industria electrointensiva con un estatuto que dé estabilidad", así como lograr "una transición justa con las centrales térmicas que se van a cerrar. Rego también reclamó el compromiso con la financiación de la ley de dependiencia, con la deuda y con la red ferroviaria.

Para Néstor Rego son cuestiones "que no pueden esperar" y sobre las que se tiene que negociar, porque "si no hay acuerdo, la posición del BNG oscilará entre la abstención y el voto en contra".