Encarna Quesada: "No podemos seguir así"

Los números no engañan. Han sido 55 mujeres fallecidas en 2019 a manos de sus parejas o exparejas. De hecho, el año 2019 ha culminado con un triste récord puesto que ha tenido la cifra más alta de asesinatos por violencia de género desde el año 2015.

Habrá concentración, esta tarde a las 20.00 horas frente a la Subdelegación, para reivindicar una sociedad libre de violencia de género. Desde 2006, la asociación Mujeres Progresistas contra la Discriminación y la violencia de Género convocan concentración el primer jueves de cada mes para denunciar y concienciar a la ciudadanía sobre las violencias machistas contra las mujeres.

La portavoz, Encarna Quesada, explica que "con la entrada de un nuevo año no se puede poner el contador de mujeres asesinadas a cero". Y se basa en que "ya se han superado los mil asesinatos de mujeres por sus parejas o exparejas desde el año 2003".

En declaraciones para Radio Jaén, Encarna Quesada explicaba que el objetivo es y será siempre la erradicación definitiva de la violencia de género. "Tenemos que conseguir la igualdad real. Aunque haya pasado el 2019, no quiere decir que al terminar el año se termine el problema. El problema persiste y esperamos que en este 2020 no lleguemos, como hasta ahora, a más de 50 mujeres asesinadas. No podemos seguir así", expresaba Quesada.

Ampliaba esta información recordando que llueva o nieve siempre estarán los primeros jueves de cada mes concentradas ante subdelegación. Porque, consideraba Encarna Quesada de la asociación de Mujeres Progresistas contra la Discriminación y la Violencia de Género, desgraciadamente las agresiones machistas no descansan.

"Sea fiesta o no sea fiesta, nos da igual. Los primeros jueves de mes siempre estaremos a las puertas de la subdelegación para manifestar nuestro rechazo a la violencia de género. Es un problema de toda la ciudadanía. Y no se puede poner en duda que la violencia existe. Las mujeres tenemos derecho a ser libres, para poder salir a la calle sin tener miedo", decía en clara referencia a las reivindicaciones del partido de ultraderecha Vox.