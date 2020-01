"Cuando me llamó el Xerez DFC, no me lo pensé dos veces"

Joaquín del Moral, primer fichaje del Xerez DFC en el mercado invernal, ha sido presentando este jueves en la sala de prensa de Chapín.

El central, cumplirá su segunda etapa en el equipo xerecista, llega “muy ilusionado” y asumiendo los objetivos de los azulinos en esta segunda parte del campeonato. Edu Villegas, que lo considera “una pieza fundamental” a la hora de apuntalar la defensa, se encargó de presentar a un futbolista “importante” y que lleva ya varios días entrenando con sus nuevos compañeros: “Conoce la casa, las exigencias y la presión que hay en este club. Sé que hay mucha gente que lo quiere, que lo valora y aquí está de nuevo porque buscamos las mejores armas para nuestro equipo. Siempre hemos mantenido un contacto fluido, pero hay que destacar la ilusión, la implicación y la pasión que ha puesto desde el primer momento para venir aquí. Las relaciones entre el Xerez y el Arcos y Joaqui y el Arcos CF han sido magníficas y han ido por el cauce que queríamos”.

Joaqui no tuvo dudas cuando surgió la posibilidad de regresar a Chapín, “no me lo pensé dos vecesçinquie “Cuando surgió la propuesta de volver al Xerez DFC y luchar por otros objetivos no me lo pensé, Edu tuvo una reunión con el Arcos, pero yo fui el que llegué a un acuerdo con ellos para obtener la carta de libertad”. Cuando salí sabía que había unas posibilidades muy remotas de poder volver, pero parece que se han juntado los astros para darme esta oportunidad y vengo a aprovecharla”.

El central, que podrá debutar este domingo precisamente ante el Arcos, reconoce que desde su salida no ha perdido el contacto con sus compañeros y que su integración en el grupo ha sido muy rápida: “Ha sido un reencuentro bonito y a los que no conocía me dado una gran impresión, hay un grupo muy unido y muy familiar. Conozco el nivel que hay y tenemos plantilla para pelear el playoff”.