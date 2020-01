Diez asegura haber recibido "un grandísimo apoyo de la militancia" del PSOE en su reivindicación autonomista

El alcalde de León, Jose Antonio Diez, no teme las posibles consecuencias que puedan traer consigo la iniciativa autonomista cuyo liderazgo ha asumido tras la aprobación en la capital de esa moción que pide una comunidad propia para León. Después de que los grandes partidos hayan instado a sus concejales en la provincia a posicionarse en contra de esta moción, el socialista José Antonio Diez asegura "no tener miedo". Desvela que ha recibido "un grandísimo apoyo de la militancia del PSOE" por eso "no se siente solo" en esta cruzada. Por eso, no le asusta cualquier tipo de consecuencia interna que pueda iniciar el PSOE contra él.

En el tema autonomista, José Antonio Diez mantiene que llegará "hasta donde le pida la sociedad leonesa". En todo caso, cree que el debate abierto ha sido positivo ya que ha permitido que buena parte del país conozca la complicada situación económica y social que atraviesa la región leonesa. De hecho, cree que el altavoz que se le ha dado a León estos días permitirá ser más combativo a la hora de reclamar inversiones para esta tierra ante las distintas administraciones.

"Cuando sabes que lo que haces no es ilegal, es justo y necesario, no se puede tener miedo", ha manifestado Diez en declaraciones a Radio León al tiempo que pide "cabeza, cordura y diálogo" a la hora de argumentar esta reclamación autonomista.