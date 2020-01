Dino Radoncic: "Hay que dejar los egos y trabajar para sacar esto adelante"

El alero internacional montenegrino del UCAM Murcia, Dino Radoncic, ha dicho que tras cerrar el año con siete derrotas seguidas en la liga Endesa de baloncesto, en 2020 "todo tiene que salir mejor", para lo que apela a "cambiar la mentalidad, dejar los egos y trabajar para sacar esto adelante".

En rueda de prensa este jueves, se ha referido a la situación del decimoquinto clasificado con 4 partidos ganados y 11 perdidos y que roza los puestos de descenso a la liga LEB Oro.

"2019, tanto para el UCAM Murcia como para mí, ha sido bastante malo, así que creo que ahora todos venimos con una mentalidad diferente. Queremos ganar" y "empezando por mí, tenemos que hacerlo mucho mejor", ha señalado quien el 8 de enero cumple 21 años y afronta su segunda campaña en el cuadro universitario.

Ha admitido que es "un estrés bastante gordo" llevar tanto tiempo sin ganar un partido, "algo que frustra" y que hace que la plantilla entienda perfectamente a los seguidores del equipo.

"Yo me pongo muchas veces en el lugar de un aficionado y claro que estaría decepcionado y triste con siete derrotas seguidas, igual que estamos los jugadores, todos fastidiados. No obstante, la afición tiene que saber que todos queremos ganar y la verdad es que trabajamos muy duro y el entrenador intenta sacar lo mejor de nosotros todos los días", ha comentado.

Sobre el próximo partido de los de Sito Alonso, este domingo en la pista del Joventut, de Badalona (Barcelona), ha declarado que esperan mostrar una cara distinta a las de las jornadas precedentes.

"Como dice Sito, para nosotros todos los partidos son una final. Ahora hemos tenido dos días para refrescar cabezas y vamos a intentar recuperar las buenas sensaciones", ha afirmado.

El jugador no pudo participar en el último encuentro que el UCAM perdió el pasado sábado ante el RETAbet Bilbao por una lesión de espalda: "Sentí no poder salir ahí y pegarme con los demás y más todavía en un partido con tanta presión, que son los que me gusta jugar. Quería volver al 100 % y no arriesgar con mi espalda".