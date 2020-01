Alberto Rodríguez: "Tenemos potencial para estar más arriba en la tabla"

El futbolista del Real Murcia, Alberto Rodríguez, ha destacado que la plantilla tiene potencial para seguir destacando y no verse tan apurada en la clasificación, sino en puestos altos: "No estamos donde nos gustaría en la clasificación, pero estamos tranquilos. Somos capaces de competir contra equipos de arriba, ahora falta hacerlo con los de abajo. el primer objetivo es el Sevilla Atlético, es un equipo completo. Tenemos que trabajar día a día, seremos capaces", ha dicho. Ha continuado diciendo que "creo que en el equipo hay mimbres para estar arriba, estoy convencido de ello. Nos ha faltado competir contra equipos que nos hacen que hagamos cosas distintas. Estoy tranquilo de salir hacia arriba, tenemos potencial".

Sobre el próximo compromiso en Copa, tiene claro que más partidos no es una distracción para la liga, sino que hace posible que otros tengan continuidad, como es su caso: "La Copa del Rey no es una distracción, sirve para dar continuidad a gente que no la tiene en liga. Sirve para tener a todos concentrados. Estoy tranquilo y se lo que me toca, ahora estoy formándome en esta categoría para que el míster cuente conmigo cuando lo necesite. No me planteo salir, estoy contento en el Murcia. Aunque no cuente con tantos minutos, pero se cuál es mi rol. Hasta que la entidad quiera estaré aquí", ha apostillado.