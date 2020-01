Cabalgatas de Reyes Magos 2020: horarios y recorridos

Melchor, Gaspar y Baltasar, los Reyes Magos de Oriente, poseen el don de la ubicuidad, lo que les permitirá estar en miles de Cabalgatas al mismo tiempo. Según ha podido contrastar Radio Pontevedra a través de sus pajes, ete año vendrán cargados de regalos pero también de mucha felicidad. Repartirán miles de caramelos y golosinas en cada localidad de la provincia y aquí te detallamos los horarios y recorridos de cada una de ellas.

Pontevedra:

Sus Majestades llegarán a Pontevedra la mañana del domingo 5 de enero de 2020. A las 10:45 horas la comitiva real saldrá desde la Casa Consistorial y recorrerá las calles Michelena, Peregrina, Paseo Antonio Odriozola, Pasantería, Sarmiento, César Boente, Praza da Pedreira hasta llegar al Pazo de Mugartegui, donde a las once de la mañana los Reyes Magos recibirán a todos los niños y niñas que vayan a visitarlos.

La Cabalgata de Reyes Magos en Pontevedra será el domingo 5 de enero a partir de las 18:00 horas, y recorrerá las calles: Jose Malvar, Loureiro Crespo, Benito Corbal, Praza da Peregrina, Michelena, Praza de España y Alameda.

Vilagarcía:

Sus Majestades ya han anunciado que el domingo a las 19:00 horas estarán preparados para iniciar la Cabalgata que saldrá de la Praza Segunda República, junto al auditorio, para recorrer las calles hasta llegar al Salón Noble del Concello y recibir a los niños.

Se van a repartir 3.500 kilos de caramelos durante el recorrido en el que van a participar las AMPAS de seis colegio públicos, asociaciones, clubes como el de rugby y colectivos que aportarán la música. También participarán los alumnos del Centro de Educación Especial que irán en un autobús de época.

Además. este año se habilitarán plataformas elevadas para los usurarios de sillas de ruedas en la Praza de Galicia y también en Ravella para que puedan ve cómodamente el desfile y la llegada de los Reyes Magos de Oriente.

Marín:

El día 5 de enero, a las 12 de la mañana llegará el Cartero Real, con animación infantil en la Alameda.

A las 17.00 horas, Festival de Reis en Ardán, en la Casa de Cultura de Carballido-Ardán.

A las 18.00 horas, Gran Cabalgata de Reyes con el recorrido habitual. Al terminar, Belén viviente en el Parque Eguren. Organizan Asociación Os da Caña y Concello de Marín.

Poio:

Los Reyes Magos anticipan su llegada a esta localidad, ya que el sábado visitarán las plazas y centros de mayores en un recorrido previo a la Cabalgata que terminará con una Recepción Real en el C.C. Xaime Illa a las 17:30 horas.

La Cabalgata de Reyes será el domingo, 5 de enero. A |as 18:00 horas los Reyes Magos saldrán desde el Pazo Besada.

Sanxenxo:

Los Reyes Magos llegarán a las 5 de la tarde al Puerto de Portonovo y la Cabalgata tiene previsto empezar su recorrido a las 18:30 horas.

Cambados y A Illa:

La mañana del domingo empezará con una recepción a las 11:30 en el Salón de Plenos y por la tarde, después de visitar el asilo de ancianos, saldrá la Cabalgata en torno a las 17:00 horas. La misma hora escogida por Melchor, Gaspar y Baltasar para visitar las calles de A Illa de Arousa. Una muestra más del poder de su Magia.

O Grove:

La Cabalgata saldrá a las 6 de la tarde desde el colegio Valle Inclán

Lalín:

Los Reyes Magos llegarán a Lalín a las 17:00 de la tarde del domingo 5 de enero para participar en la Cabalgata, que este año amplía su recorrido y suma una carroza a las 5 habituales.

A la nueva carroza, una explosión de fantasía según la organización, se suma la participación de coches antiguos y los Cabaleiros de Lalín.

El cambio de recorrido se producirá tras pasar por Ramón Aller, porque la comitiva subirá por la Rúa Molinera y Pintor Laxeiro, para terminar en la Praza de Europa.

Después del desfile Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente recibirán a los niños y niñas que podrán fotografiarse con el monarca que elijan, entregar la carta o pedirle personalmente los regalos.

A Estrada:

En la jornada del domingo 5 la localidad recibirá la visita de los Reyes Magos de Oriente. A partir de las 18.30 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán las principales calles de la villa seguidos de sus séquitos, para júbilo de niños y niñas. El recorrido finalizará en la praza do Concello, lugar donde los monarcas recibirán y atenderán a todos los pequeños allí congregados.

El municipio de A Estrada celebrará estas fechas tan destacadas con un variado programa de actividades destinadas al disfrute, especialmente, de los más pequeños. Entre los actos destaca la Cabalgata de Papá Noel, la Milla San Silvestre, la jornada dedicada a los juegos de Nadal y los juegos populares y la tradicional Cabalgata de Reis.

Silleda:

Os Reis Magos chegarán este ano a Silleda a ritmo de batukada. Melchor, Gaspar e Baltasar arribarán á Casa da Cultura para ser recibidos ás 18:00 horas polo alcalde. Alí estará tamén a Banda de Música Municipal de Silleda amenizando a chegada das súas maxestades.

Logo da recepción e do xa tradicional saúdo dende o balcón, está previsto que dé comezo o tradicional percorrido da Cabalgata, integrada por 3 carrozas, un tren turístico, un autobús antigo e este ano como novidade por unha batukada, que abrirá o desfile. Estarán acompañados en cadansúa carroza por nenos e nenas de Silleda que participan como paxes na comitiva real de Melchor, Gaspar e Baltasar.

A cabalgata organizada dende a Concellaría de Cultura discorrerá polas ruas Progreso, Avenida do Parque, María Colmeiro, Venezuela e rúa Outeiro, rematando no pavillón municipal César G. Fares, onde se servirá chocolate con churros gratis para todos os asistentes, unha vez que as Súas Maxestades reciban aos nenos e nenas para recoller as súas peticións.

Caldas de Reis:

La Cabalgata saldrá a las 6 de la tarde desde el paseo Román López, con adoración al Niño Jesús en Las Palmeras. Si el clima no acompaña, las actividades se trasladarán al Colegio San Fermín.

Moraña:

El domingo 5 se celebrará la Cabalgata de Reis, que arrancará a las 16.30 horas de Covelo (Bar Congo) y recorrerá sucesivamente todas las parroquias pasando por las iglesias de Saiáns y Rebón, la Casa Cultural de Amil, Sorrego (Casa Giao), Paraños, Sonar, cementerio de Cosoirado, Alende (Molina), iglesia de Santa Xusta, Penagrande, Pumariño y O Souto para llegar, sobre las 19.00 horas, al casco urbano.

La programación incluirá el tradicional pasacalles, una recepción real y un evento para que los más pequeños entregan sus cartas. El final será una degustación de chocolate con roscón.

El Ayuntamiento de Moraña va a habilitar un servicio de autobús gratuito que hará el mismo recorrido con idéntico horario que la Cabalgata para acercar hasta Santa Lucía a todos los vecinos que quieran asistir a la recepción de Sus Majestades y, a su final, emprenderá el regreso.

Barro:

Ás 17:30 horas haberá unha recepción oficial dos Reis Magos no Pazo da Crega, con actuacións musicais e pasarrúas desde o Pazo ata a Nave da Música, onde haberá entrega de premios e chocolate con rosca.

Ponte Caldelas:

Os Reis Magos chegan o sábado a Ponte Caldelas. Melchor, Gaspar e Baltasar pasearán en carroza pola vila e recibirán aos nenos na carpa da Praza de España, onde haberá chocolate con rosc. A Cabalgata percorrerá as rúas da vila a partir das 18.00 horas. Os Reis Magos starán acompañados no desfile dos grupos A Pandilla de Ponte Caldelas e Os Máis Mellores de Xustáns, ademais de sete vehículos clásicos do Club AVA. Ao rematar a cabalgata, as SS MM recibirán a todos os nenos na carpa que o Concello de Ponte Caldelas instalou da Praza de España e terán un dulce agasallo para cada un deles. Ademais, todas as persoas que acudan ata Ponte Caldelas poderán disfrutar dun chocolate con rosca gratuito que se servirá na propia carpa.

Cuntis:

A las 4 de la tarde los Reyes Magos harán un recorrido por el centro del municipio y a las 7, en el Pabellón deportivo, habrá una fiesta infantil.

Campo Lameiro:

Os Reis Magos farán tres percorridos distintos polo Concello. Sairán todos ás 4 da tarde. Ás 19:30, desfilarán desde a Igrexa ata o Pavillón para escoitar as eticións de tódolos nenos e nenas.

O domingo, as Súas Maxestades participarán na misa solemne que terá lugar no Pavillón. Ao rematar haberá chocolate con churros para os asistentes.

Vilanova de Arousa:

llegan a las 5 al puerto en barco y posteriormente en coches antiguos recorrerán el municipio.

Bueu:

Recepción dos Reis Magos ás 12 da mañá e Cabalgata ás 18:00 horas desde o Estaleiro da Banda do Río.

Meis:

Los Reyes también llegarán temprano a Meis, y harán un recorrido por las parroquias a las 12 del mediodía.

Forcarei:

Domingo 5, los Reyes Magos de Oriente visitarán la localidad de Forcarei. Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán a partir de las 18.30 horas las principales calles de la villa repartiendo a su paso regalos, alegría y muchos caramelos.

En esta jornada además se podrá disfrutar con el pasacalles de la Banda de Gaitas de Forcarei y con las panxoliñas con Lus de Keikoa y degustar a partir de las 19.30 horas un delicioso chocolate con rosca en la praza de la Igrexa.

Agolada:

Los Reyes Magos de Oriente llegarán el domingo 5 de Enero a la localidad de Agolada, cargados de regalos. Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán a partir de las 17.30 horas las principales calles de la villa desde el Colexio Público hasta el Auditorio, lugar donde entregarán numerosos regalos a los niños y niñas allí congregados.

Los presentes podrán además disfrutar en el citado recinto desde las 18.00 horas con el concierto de la Coral Polifónica de Agolada y la Banda de Música M. de Agolada.

Catoira:

La Cabalgata saldrá a las 7 de la tarde desde la Alameda.

Pontecesures:

La Cabalgata saldrá a las 6:30 de la tarde desde el Centro Social.

Padrón:

La salida de la Cabalgata está prevista para las 5 de la tarde.

Meaño:

Cada parroquia tendrá su propia Cabalgata, por ejemplo en Dena y Xil saldrán a las 6 de la tarde.

Vila de Cruces:

A cabalgata será o domingo ás 18;00 horas.

O Barbanza:

También pasarán Sus Majestades por la comarca del Barbanza. En RIBEIRA los Reyes Magos harán un recorrido en el autobús real desde bien temprano, a las 10:30 de la mañana, pasando por las parroquias de Corrubedo, Palmeira, Castiñeiras, Aguiño, Carreira y Artes. A las 6 de la tarde saldrá la Cabalgata desde la zona porturaria.

En RIANXO llegan en barco a las 6:15 de la tarde y a las 6:30 se inicia la Cabalgata que finaliza en la calle Castelao donde les espera un belén viviente.

En BOIRO se inicia en la Magdalena, en Escarabote a las 4:30 de la tarde.

En A POBRA DO CARAMIÑAL llegarán también en barco al puerto y empezará el desfile a las 5:30 de la tarde.

En otros concellos como el de VALGA o DODRO no habrá desfile como tal, pero si actividades. En Valga, por ejemplo, habrá una fiesta infantil a las 5 de la tarde bajo carpa y junto al belén viviente para recibir allí a Melchor, Gaspar y Baltasar.