Se aprueba el presupuesto 2020 para Peal de Becerro con el voto en contra del PP

El presupuesto para 2020 del ayuntamiento de Peal de Becerro es de 5.300.000 euros, y se convierten en el primer enfrentamiento político del mandato, entre el equipo de gobierno socialista y el PP, que voto en contra de las cuentas municipales.

Un pleno que arrancó dando cuenta de la toma de conocimiento del fallecimiento del concejal popular Juan Carlos Guerrero Barrero, el pasado 4 de diciembre, y al que relevará en el cargo el siguiente de la candidatura Álvaro Nieto, que no prometerá o jurará en su cargo hasta el mes de febrero.

El alcalde socialista David Rodríguez ha definido los presupuestos municipales para 2020 como “los más sociales de la historia” en previsión según dijo “de tiempos de crisis”. Contempla 5.300.000 euros “es más ambicioso que el de 2019 donde en el cuadro de inversiones recoge una subida de 133.000 euros”.

Ana Belen Mata (PP), David Rodriguez (alcalde PSOE) / Ayuntamiento de Peal

Destaca medidas como el Plan Social de Empleo, “donde dejaremos ese café para todos para centrarnos en familias con cargas familiares, o empresas que contrate a este tipo de personas”. También dijo se bonificará a las empresas que realicen contratos de larga duración o indefinidos. Se cuenta además, con una partida para la rehabilitación de la vivienda, “donde se podrá alcanzar incluso una bonificación del 100 %”, en pequeñas obras para cubrir necesidades básicas.

Otras partidas destacada por el primer edil son aquellas destinadas a escuelas deportivas, la tercera fase de ampliación del polígono industrial o la destinada a consolidad la programación cultural. Por otro lado, se ha mostrado claramente contrariado por no haber contado con el apoyo de los populares, que votaron en contra y no presentaron enmiendas.

Por su parte la portavoz popular, Ana Belén Mata no solo ha mostrado estar en desacuerdo con unas cuentas, que según dice “venden humo y no ofrecen ningún rigor”. Sino que además consideran que “el procedimiento seguido es un mero trámite y un paripé, porque las partidas presupuestarias no cuentan con garantía de su cumplimento”. Añadiendo que según han observado “hay partidas de 2018 y 2019 que no se han llevado a cabo o se han cambiado cantidades económicas de unas a otras en detrimento de otro tipo de partidas”.

Ana Belén Mata dice lamentar “el ataque gratuito y desconsiderado hacia los concejales del Partido Popular”, porque según expone “su talante siempre utiliza un tono para desprestigiarnos diciéndonos directamente que nuestra intervención en el pleno no sirve para nada”. Refiriéndose a cuando el equipo de gobierno socialista les dijo que deberían de haber trabajado más los presupuestos.

En este sentido, se defiende “es una afirmación totalmente falsa que solo pretenden dejarnos a la altura de una zapatilla frente a la galería”. Porque como dice Mata, si no han presentado enmiendas es porque mientras llevaban meses elaborando los presupuestos “nosotros recibimos el informe del presupuesto el 16 de diciembre y se vieron en comisión el 18 con menos de una semana para estudiarlos”, dijo la portavoz popular.

También ha considerado que “el presupuesto no genera empleo estable y fijo, con políticas de carácter pasivo y donde las partidas no tienen destinos concretos”. Hablan igualmente de “un cajón desastre donde llamado –reposición de infraestructuras- donde unas partidas se nutren de otras de las que no se sabe su destino”, convencidos de que no se apuesta por el apoyo rural.

Finalmente, critican el coste del festival Iberojoven en detrimento de las tradiciones y la cultural local porque “estaba presupuestado en 20.000 euros y al final de año se presupuestó otra partida adicional de 25.000 euros más”, concluye Ana Belén Mata.