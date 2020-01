El Ayuntamiento de Cazorla aprueba la modificación de tasas en el último pleno del año

En el último pleno extraordinario del año el equipo de gobierno socialista en el ayuntamiento de Cazorla sacó adelante la modificación de la ordenanza reguladora de comercio ambulante, para equiparar impuestos con el resto de municipios, con el apoyo de todos los grupos. No contó sin embargo con el voto favorable del PP en la subida del 33 % de la tasa de alcantarillado como tampoco en la modificación fiscal de la ordenanza reguladora de ocupación de espacio público para la instalación de terrazas, si voto a favor Adelante Cazorla en todos los casos.

Para el portavoz de Adelante Cazorla, Ramón Poblaciones opinó que la subida en la tasa de alcantarillado le parecía lógica “puesto que es menor que en otros municipio y se producen muchas averías en una red de saneamientos que hay que mejorar y precisa de un desembolso mayor”.

Por el contrario, la portavoz popular, María José Lara justificó su voto en contra preguntando ¿para que se quieren casi 34.000 euros más al año? Y opinando que “se trata de una mera labor recaudatoria sin finalidad”.

En cuando a la revisión de tasas y ordenanzas sobre ocupación de espacios públicos para las terrazas de los bares, Lara manifestó ”no ha sido consensuado como nos prometieron”, y por otro lado, “sabemos que hosteleros y baristas no están de acuerdo” dijo.

Oficina de HISERCA SA EN CAZORLA / MJBayona

Para el PSOE no solo es necesario , sino que como dijo el primer edil Antonio José Rodríguez “es una demanda social utilizar el espacio público pero bien regulado para que garantice el tránsito de peatones”. Así mismo que cuando mayor sea la intensidad de ocupación la tasa también sea mayor. Se trata como dijo de “mantener la proyección de la imagen de nuestro municipio ”. En una ordenanza que primará a quienes no mantienen los elementos en la vía pública sino que los recogen cuando no están siendo utilizados.

El PP también voto en contra de la modificación del objeto social de la empresa hidráulica y servicios de Cazorla HISERCA SA que tiene por objeto el que está empresa pública esté preparada para asumir las funciones de gestión sin tener que demorar más tiempo la puesta en funcionamiento del parking público. Sobre todo porque dicha modificación incluía también asumir la gestión de otros servicios como el de compostaje, así como los tratamientos de parques y jardines. La portavoz popular María José Lara entiende que con ello se pretende eludir el control y fiscalización de la oposición. “Es un batiburrillo de servicios sin sentido que solo pretende eludir la labor de control de la oposición y sobre todo de los servicios técnicos de secretaria e intervención”. Añadiendo que quieren participar en el consejo de administración de HISERCA “para que las contrataciones sean trasparentes”.

Adelante Cazorla vio que era lo más adecuado posibilitar atender distintos servicios.

El PSOE no entiende las suspicacias del PP en la ampliación de la razón social de HISERCA cuyo objetivo es asumir la gestión del parking en un futuro, así como poder gestionar los lodos de la depuración de aguas o actividades de ajardinamiento.

En este sentido, el alcalde, Antonio José Rodríguez comentó que en la junta general de HISERCA “el PP manifestó que votaría a favor y al final han votado en contra”. De todas formas dijo que los motivos de ampliar la razón social “es dar la oportunidad a la empresa pública HISERCA de que en un futuro si se decide que haya una posible gestión del parking que el objeto social esté ampliado”. Y por otro lado para poder gestionar los lodos “que son un elemento más del propio ciclo integral del agua”. Añadiendo que ya ha habido problemas con las empresas que se dedican a este fin.

El primer edil matizó además que “estamos dando garantía jurídica a la empresa para poder realizar ese tipo de actividades ”.

Se habló también de la necesidad de recuperar el proyecto que el ayuntamiento envió a la Junta sobre la necesidad de limpiar los diques de la ladera de Cazorla actualmente colmatados por el arrastre de los materiales erosionados de la montaña.-