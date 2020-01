Cinco estaciones de la provincia sin taquilleros

El año comienza con la supresión de la venta en taquilla de billetes de tren en al menos 2 estaciones de la provincia: Campo de Criptana y Almadén. Se unen a otras en las que ya no se estaba realizando esa venta física; Manzanares, Santa Cruz de Mudela y Almagro.

El alcalde de la localidad encajera, Daniel Reina, recuerda que desde el verano de 2018 en la estación no cuentan con el tradicional taquillero, tras la jubilación del jefe de estación, y sólo se expenden billetes a través de la máquina. Asegura que la situación no que no ha afectado a los servicios de trenes que paran en Almagro.

Reconoce no obstante que la situación es más incómoda, ya que al estar la estación cerrada los viajeros tienen que esperar bajo el porche del andén, sin poder resguardarse del frío o del calor. Además la máquina de autoventa sólo admite tarjetas de crédito, por lo que muchos pasajeros optan por pagar al revisor una vez subidos al tren.

Según la documentación a la que ha tenido acceso la Cadena SER, Renfe y Adif toman esta medida en las estaciones donde el tránsito de viajeros es reducido. En concreto esta medida afectará a 14 estaciones de toda la región.

La Cadena SER se ha puesto en contacto con RENFE, aseguran que la medida afecta a las estaciones que gestiona actualmente ADIF, “la mayor parte de poca afluencia, ninguna de ellas son grandes estaciones ni están en grandes grupos urbanos”.

En Castilla La Mancha afecta a Almadén, Campo de Criptana, Illescas, La Roda de Albacete, Oropesa de Toledo, Torrijos, Carboneras de Guadazaón, Cuenca, Hellín, Huete, Tarancón. En Almagro, Manzanares, Santa Cruz de Múdele ya están instaladas.

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina asegura que Renfe estudia medidas para evitar el cierre de taquillas en las estaciones de tren, vigente desde ayer en hasta 11 municipios de Castilla La Mancha, que se suman a los que ya tenian operativa la autoventa. Al menos en la ciudad de la cerámica será una subcontrata la que podría hacerse cargo de la venta al público cuya eliminación critican los sindicatos y que ha servido al PP para elevar una queja ante el Ministerio de Fomento.

Según la portavoz del gobierno en Talavera, Flora Bellón, Renfe va a mantener el servicio, al menos en esta estación, sacando a licitación el servicio de atención presencial

CCOO en Toledo quiere que se reuna el pacto por el ferrocarril, que integran junto a UGT y a la patronal provincial, con el ánimo de hacer presión y que la petición llegue al Ministerio de Fomento. También enfadados los parlamentarios del PP en esta provincia que han elevado una queja ante lo que consideran un golpe más al medio rural.