Fede Varela: "Vengo para ayudar al equipo y demostrar mi juego"

La UD Las Palmas presentó esta mañana a su nuevo centrocampista, Fede Varela, en rueda de prensa. El secretario técnico de la entidad, Toni Otero, aseguró que "lo conocemos desde hace tiempo y estuvimos interesados en él en verano". "Desde el Consejo de Administración y desde el club le damos la bienvenida y ojalá que todos los objetivos que nos marquemos juntos se puedan lograr", añadió.

Varela quiso agraceder "al presidente y a Toni Otero las facilidades que me dieron para venir, estoy muy contento por esta oportunidad". En cuanto a su llegada el argentino afirmó: "Todo se gestó muy rápido, el entrenador practica un estilo de juego con el que me siento identificado y algunos compañeros como Roque Mesa y Benito me hablaron muy bien del equipo y de la isla".

Fede Varela destacó a la UD como "un club espectacular y con una gran historia", además aseguró que la presencia de Pepe Mel en el banquillo fue determinante para su llegada, "fue un gran peso para tomar la desición de venir".

"Todos saben lo que es Jonathan Viera para el club y para la isla, no me gustan las comparaciones. Soy Fede Varela y vengo a aportar mi granito de arena para ayudar al equipo", respondió sobre su posible rol en el equipo.

El nuevo jugador amarillo finalizó su comparecencia afirmando que "mi objetivo personal es demostrar mi juego, haremos lo posible por llegar a lo más alto".