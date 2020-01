Omar Cook: «Es el partido más importante de la temporada hasta ahora»

«Cada día estoy mejor, pero ha sido una lesión dura, llevaba años sin estar lesionado. Es difícil recuperarse tras tanto tiempo, no estoy al 100% pero estoy mejor cada día».

«Tuvimos el día de año nuevo libre, pero ahora tenemos hoy, viernes y sábado para prepararnos para el partido, tiempo de sobra. Es el partido más importante de la temporada hasta ahora; sabemos que debemos ganar para seguir vivos de cara a la Copa, sabemos lo que hay en juego».

«Les he visto jugar. Betis es un buen equipo. Los resultados no lo muestran pero en su casa han estado metidos de lleno en todos los partidos salvo uno. También fuera de casa. No será fácil ganarles, han perdido muchos partidos justo al final y debemos ir pensando en ganar, no lo van a regalar».

«Personalmente, cuando miraba el calendario de los últimos cuatro partidos de la primera vuelta, siempre pensaba que este sería el más difícil. Jugar en casa contra un equipo cuyos resultados no muestran lo bueno que son. Esto es la ACB, todos los equipos son buenos y te pueden ganar. No hemos conseguido ningún triunfo fácil, no somos ese tipo de equipo; debemos ir a jugar lo mejor posible para ganar».