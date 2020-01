Colmenar Viejo recuerda la importancia de cerrar con llave tras detener a dos ladrones de la técnica del 'resbalón'

La concejalía de Seguridad Ciudadana ha hecho un llamamiento a todos los vecinos de Colmenar Viejo para que cierren correctamente las puertas de acceso a sus viviendas, especialmente en estas fechas en las que se sale más de casa.

Las recomendaciones llegan tras la detención hace unos días de dos individuos en la zona de urbanizaciones de Alto Eugenio equipadas con material para realizar el ‘resbalón’ una técnica para abrir aquellas puertas cerradas a las que no se le he echado la llave. Dar las vueltas al cerrojo hace que los delincuentes no puedan acceder a nuestras viviendas con materiales plásticos mediante esta técnica.

Fue el pasado 28 de diciembre cuando dos patrullas de Policía Local recibieron el aviso de un vecino de Alto Eugenio que observó actitudes sospechosas en dos individuos que merodeaban alrededor de una puerta de acceso a una urbanización con diversas herramientas. Fueron detenidos cuando saltaban la valla perimetral de la urbanización.

En una primera inspección los agentes de Policía Local observaron que varias de las viviendas se encontraban con el bombín, la mirilla o ambas cosas manipuladas o forzadas. No consiguieron acceder a ninguna de ellas precisamente por tener las puertas cerradas con llave.