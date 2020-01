Rozada: "Necesitamos refuerzos cuanto antes"

El Real Oviedo afrontará este domingo la primera jornada de la segunda vuelta una vez superado el parón navideño. Los azules reciben en la noche de Reyes la visita de un rival directo por la permanencia como es el Málaga y lo hacen sin cambios en una plantilla que no ha variado, todavía, una vez que se ha abierto el mercado de fichajes.

Los azules buscarán una victoria importante para alejarse de la zona baja e iniciar el 2020 con buen pie, intentando olvidar un año en el que no han logrado acercarse a los objetivos marcados.

Escucha la rueda de prensa de Javi Rozada.

Este viernes los carbayones han tenido en el Carlos Tartiere su penúltima sesión de entrenamiento antes del choque, pero antes de la misma habló el técnico Javi Rozada. El ovetense destacó que "la primera vuelta fue dura. Hubo momentos muy difíciles y al final se te hace larga. Les dije que empezaba una temporada nueva y ahora tendremos una hoja de la clasificación de la segunda vuelta en el vestuario. El objetivo es competir en todos los partidos, que en la primera vuelta no lo hicimos".

"Me gustaría dominar un poco más los partidos. Crecimos estando muy juntos y haciendo transiciones rápidas. Hacemos más daños sin balón que con él. Nos cuesta el último pase en zonas trascendentes. Tenemos que hacer un equipo reconocible, y que esa consistencia que tuvimos en algunos partidos de fuera también la tengamos en casa. Habrá momentos que podamos dominar y otros que tengamos que salir a la contra. Intentaremos hacer esa mezcla", añadió Rozada.

"Yo me centro en el partido del Málaga. Es un rival directo y un partido importantísimo. El hándicap negativo que tenemos es en casa y debemos de dar un paso adelante en ese aspecto. Me parece un equipo muy trabajado y con buenos jugadores. Tenemos que ser humildes y hacer un partidazo", explicó sobre el rival del domingo.

"Está un poco mejor, no creo que vaya a esta rel domingo en malas condiciones. Vamos a ser optimistas, que llevamos dos semanas de muy buen tiempo y esperamos que en la segunda vuelta aguante mejor", añadió sobre el estado del césped.

"A ver qué sale hoy. El club recurrió y de momento no hay nada claro. En el caso de que sea negativa, máxima confianza en Javi Benavides. Yo estaré arriba viendo el partido y no hay que darle más vueltas. El fútbol es de los jugadores", comentó sobre su posible ausencia el domingo por sanción.

Además, al ser preguntado por el mercado de fichajes el técnico lo tiene claro: "Necesitamos refuerzos y confío en que la dirección deportiva los traiga lo antes posible. Arnau me dio hace tiempo el nombre de Luismi. Tiene experiencia en la categoría y es un perfil bueno. Desconozco cómo está la negociación".

Sobre la mesa hay varios jugadores que tienen muchas opciones de salir como Diegui Johannesson, Omar Ramos o Joselu y sobre ellos también habló el entrenador: "No somos muchos jugadores porque hay algunos que no están contando y necesitamos que los nuevos vengan ya. Las salidas cuanto antes mejor, pero aún así están siendo buenos profesionales. No seré yo quién diga que se quiten del medio, son personas de diez. Pero está claro que cuanto antes sepamos la plantilla que nos va a quedar, mejor para todos. De momento son jugadores del Real Oviedo".

Para ese encuentro del domingo ante el Málaga el técnico del Real Oviedo no podrá contar con Javi Fernández ni Diegui Johannesson pero sí con Alfonso Herrero, que se ha recuperado de ese proceso vírico y a diferencia de los anteriores se ha ejercitado con normalidad.

Aprovechando además el horario y el día, los Reyes Magos estarán durante el descanso en el estadio Carlos Tartiere y saludarán a todos los niños que se den cita en esa noche tan especial.