El CDP no se fía del Círculo Gijón

Este sábado, 4 de enero, regresa la competición en LEB Plata y lo hace en el pabellón “Lydia Valentín”. Cat&Rest Intragás Clima CDP recibe a un Círculo Gijón Baloncesto que actualmente está con una victoria menos en la clasificación, por lo que es un choque de gran importancia para definir posiciones.

Los ponferradinos vienen de firmar una racha de tres victorias seguidas, pero saben de la importancia de este encuentro donde ganar supondría un margen de dos partidos, que serían tres si se supera el average ahora adverso de 4 puntos. Sin embargo, una derrota supondría ser superado por la escuadra asturiana.

Además, hay que tener en cuenta que después de este partido quedarán seis jornadas y sólo dos encuentros en el “Lydia Valentín”, teniendo en cuenta que los dos próximos compromisos serán fuera, en Logroño y Pamplona. Por lo tanto, se hace necesario el triunfo para afrontar con más tranquilidad dichas salidas.

Por su parte, en Gijón saben que han de ganar en Ponferrada para no descolgarse en la lucha por meterse en el grupo “A1” en la segunda fase. Por ello llegarán con el reciente y mediático fichaje de Robert Swift.

Por todo ello, el entrenador de Cat&Rest Intragás-Clima CDP, David Barrio, avisa: “es un partido trampa, sobre todo si nos confiamos porque es cierto que venimos de una buena racha previa al parón, ganando los tres últimos partidos seguidos y que hemos vencido los últimos cinco de seis en casa…Pero lo peor que podríamos hacer ante un equipo así es confiarnos porque es tiene mucha calidad individual y creo que con una plantilla por encima de su clasificación actual”.

UN EQUIPO MUCHO MÁS ALLÁ DE ROBERT SWIFT

Sin duda este partido tiene como uno de sus principales alicientes la presencia del poste americano Robert Swift, cuyo regreso a Círculo Gijón ha sido la principal noticia de estas dos últimas semanas en LEB Plata. Hablamos de un jugador que fue número 12 del draft de la NBA en el año 2004, jugando varias campañas en Seatle Supersonics antes que una grave lesión rodilla truncase su carrera. Será la primera vez en la historia que un jugador con pasado en la mejor liga del mundo juegue en Ponferrada.

Ésta será la segunda etapa del jugador en un Círculo Gijón, que se fundó hace dos temporadas, teniendo como principal carta de presentación el fichaje de Swift por un equipo que entonces estaba en Primera Nacional Asturiana. No obstante, ya sabe lo que es jugar en LEB Plata, ya que lo hizo la pasada campaña promediando 25 minutos y 9 puntos por partido y, aunque no comenzó la temporada, regresa ahora para ayudar a su ex equipo.

En septiembre de 2018 protagonizó uno de los episodios de “Informe Robinson” en Movistar Plus: http://www.movistarplus.es/video/informe-robinson-27-09-2018-la-liberacion-de-robert-swift?id=20180928115715

Sin embargo, nos equivocaríamos si pusiésemos el foco únicamente en Robert Swift, ya que los asturianos son un equipo muy peligroso en todas sus líneas, tal y como quedó demostrado en la primera vuelta.

Especialmente habrá que tener cuidado en su juego exterior, comenzando por el dominicano Gregorio Adón y por el jamaicano Jamal Reynolds, que son dos de los mejores anotadores de la liga. En el caso del primero, se ha convertido en el principal referente ofensivo de Gijón, pudiendo jugar de 3-4 y anotando mediante su tiro exterior, entrando a canasta y fajándose en el poste bajo, mientras que el segundo le secunda perfectamente como quedó demostrado en el partido de la primera vuelta donde nos hizo mucho daño.

Sin abandonar el perímetro, no podemos obviar al ex jugador de Virgen de la Concha (que ya jugó contra Ponferrada la pasada temporada en EBA) Robert Ukawuba, quien está jugando a gran nivel en los últimos partidos. Y en la dirección de juego la batuta es para un Joaquín Portugués convertido en uno de los mejores bases de la competición y que decidió el choque de la primera vuelta con un triple y dos tiros libres sobre la bocina. Sus minutos de descanso los cubre el local Ángel Moro, a quien ya nos hemos enfrentado varias veces desde el año 2014 en la fase de ascenso a Liga EBA, cuando jugaba en el Villa de Mieres 2012.

Por dentro, Círculo Gijón ha padecido las bajas de Henrik Jadersten y Mackuei Poundak, pero al margen del fichaje de Swift, dos jugadores nacionales han dado un paso adelante estando en un gran momento de forma como son el canario Carlos Poyatos y el asturiano Javi Menéndez, quien ya sabe lo que es ser MVP de la jornada en LEB Plata.

Todo ello bajo la batuta en el banquillo de Nacho Galán, quien es el alma máter del proyecto de Círculo Gijón Baloncesto.

“ES UN PARTIDO MUY IMPORTANTE PERO NO PODEMOS PENSAR AÚN EN LA A1”

En cuanto a la actualidad de Cat&Rest Intragás Clima-CDP, el equipo ha entrenado con total normalidad durante esta semana, después del parón navideño. En cualquier caso, para este partido vuelve a estar confirmada la baja de Joel Tshilumbu, quien aún no se ha recuperado de su lesión.

David Barrio reitera que “en ningún caso nos podemos confiar ante Círculo Gijón” y hace un llamamiento a la afición para que acuda al “Lydia Valentín” y anime al equipo.

El técnico vallisoletano señala que “es un partido importante para seguir sumando, ya que de una forma u otra puede contar para la segunda fase (porque estemos los dos equipos en la A1 o en la A2)”. Sin embargo, aunque reconoce que “la posibilidad de meterse en el grupo por el ascenso a día de hoy está ahí”, recuerda que “ese no es nuestro objetivo” y que es “algo con lo que no podemos obsesionarnos ahora porque queda mucho por delante y no debemos perder la perspectiva del día a día siendo lo más inmediato el partido de este sábado que va a ser complicado”.

Sobre las claves del choque contra Gijón, David Barrio apunta que “debemos ser sólidos en la defensa para impedirles correr en ataque porque son situaciones en las que se sienten relativamente cómodos y por el contrario correr nosotros y llevar el partido a un ritmo alto para tener nuestras opciones, sabiendo que Gijón es uno de los equipos que mejor controla el rebote, especialmente el ofensivo, donde debemos tener un especial cuidado”.

El choque comienza a las 18:30 h. de este sábado 4 de enero y será arbitrado por el madrileño González Zumajo y el gallego Rilo Antelo.

RECOGIDA DE JUGUETES, LLUVIA DE PELUCHES Y ENTRADAS A MITAD DE PRECIO PARA LOS ABONADOS DE LA PONFERRADINA Y LOS SOCIOS DE EMBUTIDOS PAJARIEL BEMBIBRE

Dentro de los alicientes que tiene este partido, se encuentra el hecho de que jugamos inmediatamente después del encuentro de Liga SmartBank entre la SD Ponferradina y el Cádiz CF. Con todo, es la ocasión ideal para que los aficionados, una vez que acabe el fútbol crucen la avenida José Luis Sáez y acudan al pabellón “Lydia Valentín”.

En este sentido SD Ponferradina y CB Ciudad de Ponferrada se han vuelto a poner de acuerdo para ofertar descuentos recíprocos del 50% a los aficionados del otro club. En el caso del baloncesto, los abonados de la Ponferradina podrán presenciar el choque contra Círculo Gijón a mitad de precio presentando su carnet de abonado, al igual que en el caso de los socios de Embutidos Pajariel Bembibre que acudan al “Lydia Valentín”.

Debido a la cercanía con la festividad de “Reyes”, con una consumición en el bar del pabellón se entregará una porción de roscón. Y también nos vamos a unir a la campaña “Ningún niño sin juguete”.

Es por ello que pedimos a los aficionados que acudan al “Lydia Valentín” a que vengan con un juguete, que podrán donar en las cajas habilitadas en la entrada del pabellón, o con un peluche para lanzar al centro de la pista en el descanso del partido. Todo será recogido y donado a la asociación “Bierzo Demandana”.