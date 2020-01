Cervera: "Los rivales conocen nuestros puntos débiles"

Cervera no olvida el último partido del año. El entrenador no quiere que el vestuario deje pasar esos errores y por eso reconoce que "nos hemos puesto en marcha pensando en el partido y recuperando jugadores. Con la mala sensación del último partido. No lo olvido y no lo oculto. Hay que olvidarlo cuanto antes, pero es algo que está ahí".

El entrenador amarillo reconoce que "hay equipos que juegan a cara o cruz, pero nosotros no somos así y yo no puedo permitirlo".

Pensando ya en el próximo encuentro, el entrenador amarillo asegura que se trata de "un partido complicado, los últimos partidos los han ganado y encontraremos un partido en el que a ver quién está más preparado y con más opciones, pero no el partido no será cómodo".

Pero no sólo pone los pies en el suelo para hablar del primer partido de este año, sino de todo el arranque del calendario. "El principio de año es complicado. Se mirará los puntos que hicimos en la primera vuelta y los que haremos ahora y eso es complicado. El cuerpo se irá preparando, pero la cabeza la tenemos que meter desde ya".

Cervera respondió sobre si los cadistas son en esta segunda vuelta el rival a batir y lo tiene claro. "No somos el rival a batir, ni mucho menos. En el fútbol nos conocemos todos, los rivales conocen al Cádiz y saben que nos han metido cuatro goles y que tenemos nuestros puntos débiles y saben que si somos un equipo somos muy complicados. Pero los rivales a bartir son otros".