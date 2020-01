El Córdoba amplía su estructura deportiva y lo hace a lo grande. Tres caras nuevas que llegan para reforzar la secretaría técnica con nombres que no solo aportarán trabajo, sino también experiencia. Miguel Valenzuela, Juan Gutiérrez "Juanito" y David Ortega. Los tres con pasado bético y muchos kilómetros a las espaldas para crear un nuevo modelo en el Córdoba que se basará en el trabajo en equipo.

Estas tres incorporaciones se sumarán a Alfonso Serrano y Rodríguez de Cózar, que evidentemente, seguirán en el club. Miguel Valenzuela será el asesor deportivo del consejo de administración y en la práctica, dirigirá la parcela deportiva y el proyecto blanquiverde. "Llegamos de la manera más humilde para aportar nuestro grano de arena para que el Córdoba crezca de forma progresiva", afirmó Valenzuela, quien dirigió la cantera del Real Betis durante 25 años.

Con él llega su mano derecha en el Betis, David Ortega, quien también cuenta con 25 años de experiencia en el fútbol base. Se incorporará a la direccción de la cantera cordobesista junto a Rafa Herrerías.

Por último, quizá el más conocido por el gran público, Juan Gutiérrez "Juanito". Campeón de la Eurocopa con España en 2008 y ex jugador del Betis, Atlético de Madrid y Valladolid. Se incorpora ya a la dirección deportiva que comanda Alfonso Serrano. "Mi currículum es por todos conocidos por lo que hecho en el fútbol, pero vengo a hacer un trabajo diferente para el que tengo la experiencia de haber entrenado mucho y es algo complementario a lo que voy a hacer aquí. Cuando me plantearon venir al Córdoba tenía que renunciar a ser entrenador, para lo que me había formado y en este sentido esta decisión la tomo porque pienso que es una oportunidad magnífica en un gran proyecto. Todo eso no me hizo dudar un instante y estoy aquí para crecer, para que también aprendan de mí y para hacer al Córdoba más grande", afirmó Juanito.

Por su parte, el consejero delegado, Javier González Calvo dejó claro que "no se trata de un proyecto de personas, sino de club. No sólo una persona decidirá lo más importante, a quien se ficha o quién no. Miguel supervisará y coordinará cualquier decisión que se vaya a tomar, teniendo la última palabra el consejo de administración. Todos colaborarán con todos", concluyó González Calvo.