El PP interpone un contencioso administrativo para acceder al contrato de Cuatrecases sobre el Mercado

Hace 20 días, el grupo municipal del PP interpuso un contencioso administrativo contra la decisión del alcalde Carlos González de negarles el informe elaborado por la firma Cuatrecases sobre la rescisión del contrato con la adjudicataria Aparcisa del Mercado Central. Hoy se ha iniciado el procedimiento con la personación del portavoz popular, Pablo Ruz que ha estado acompañado por diferentes concejales en la Ciudad de la Justicia de Elche.

Pablo Ruz ha criticado que quien preside la Red de Ciudades por la Transparencia como es Carlos González niegue, vulnere y aplique el rodillo a la oposición de una forma, a su juicio, tan asfixiante.

El portavoz popular recuerda que están ante un informe pagado con dinero público y no se facilita a la oposición para que pueda hacer su labor fiscalizadora. Ruz asegura que al PP se le están aplastando sus derechos y entiende que el alcalde actúa con gran cinismo como si fuera el Ayuntamiento su cortijo.

El portavoz del PP asegura que el equipo de gobierno pretende callarlos y amordazarlos y asegura que es una verdad, ante la situación de desamparo político. Ha dejado claro que no pueden consentir el desprecio que están recibiendo. Y pese a que no les gusta la idea de recurrir a la justicia pretenden defender los derechos de los 30.000 ilicitanos e ilicitanas que les votaron en las pasadas elecciones, después de no tener acceso a más de 50 informes que han solicitado en los últimos meses.

Sobre los trámites para la rescisión del contrato con la adjudicataria Aparcisa, al PP no le consta que el equipo de gobierno haya iniciado ningún trámite para rescindir el contrato, después del anuncio realizado en su día por el alcalde Carlos González.

Han hecho preguntas sobre el expediente pero no han recibido ningún respuesta. También el portavoz popular ha puesto en entredicho el inorme que elevó el secretario del Ayuntamiento a este respecto y que tampoco han recibido.