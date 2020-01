La Xunta aumenta el control sobre las viviendas de uso turístico

El gobierno gallego va a intensificar el control sobre las viviendas de uso turístico con los objetivos de reducir la oferta ilegal, aumentar la seguridad y de disponer de mayor información sobre el índice de ocupación.

El conselleiro de Turismo, Román Rodríguez, afirmó que se trata de una modalidad que existe en todo el mundo, que está en expansión y que requiere de una regulación. En Galicia, una comunidad "pionera", se regulan desde 2017, y por tanto, "no existen las problemáticas de otras ciudades y hay una convivencia razonable".

Aunque la comunidad "tiene mucho avanzado", desde el 1 de enero de este año se obliga a los propietarios a incluir el número de registro que aparece en el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas de Galicia (REAT) en el caso de que se promocionen en plataformas informáticas destinadas al alquiler turístico.

Este primer mes se avisará a aquellos que no cumplan la normativa y se comenzará a sancionar a partir de febrero. Se trata de una medida que busca dar mayor seguridad a los propietarios y a los usuarios, y proporcionar información trimestral a la Administración sobre los datos de ocupación.

Lo que no clarificó Román Rodríguez es cómo se controlará toda la bolsa de viviendas que se mueven por otros circuitos y que operan al margen de la ley. El conselleiro comentó que "no tienen constancia" de que se produzcan este tipo de situaciones porque los datos oficiales no los recogen, aunque tampoco niega que exista este problema. En todo caso, comentó que si hay denuncias o las inspecciones de oficio lo detectan, se impondrán sanciones.

Buena convivencia

La directora de la Axencia de Turismo de Galicia, Nava Castro, afirmó que había "buena convivencia" entre las viviendas de uso turístico y otras modalidades de alojamiento, y lo ilustró con datos.

En la comunidad hay casi 9.000 viviendas que se han dado en los últimos años. La mayoría (45%) están en la provincia de Pontevedra, por delante de A Coruña (37%), Lugo y Ourense. Sanxenxo y las ciudades costeras cuentan con un gran volumen de alojamientos de esta modalidad, y Santiago es la ciudad de las grandes gallegas con más casos.

Según Castro, se abrieron 107 expedientes, de los cuales, 31, acabaron con sanción. Las más comunes tienen que ver con operar sin registro o sin autorización, con sanciones graves que van de 900 a 9.000 euros. Además avanzó que, "en los próximos meses", se redoblará el esfuerzo para que Galicia "siga siendo un ejemplo".

Reunión entre el Concello de Santiago y la Xunta

En los próximos días habrá una reunión entre representantes de la Xunta de Galicia y del Concello de Santiago, ciudad epicentro del turismo en vísperas del Xacobeo 2021.

El alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, detalló que se va a crear un equipo de trabajo, en el que el concejal de Turismo, Sindo Guinarte, y la de Urbanismo, Mercedes Rosón, representarán a la capital gallega para "coordinar criterios de actuación".

En palabras de Bugallo, es "esencial la coordinación". "No podemos ir en dirección contraria porque genera inseguridad", argumentó. En términos similares se explicó Román Rodríguez, que indicó que si todas las administraciones operan de forma coordinada, habrá "ofertas más coherentes y seguras".