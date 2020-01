"No vamos a hacer ninguna revolución"

La Cultural acudirá al mercado, pero sin dispendios numéricos ni económicos. Así lo aseguró José Manuel Aira, que confirmó la búsqueda de un lateral zurdo para ocupar la plaza dejada por Roberto Carlos. Otras posibles operaciones quedan en el aire porque "mejorar esta plantilla no es fácil y el nivel que ha dado no es casualidad. No nos podemos quedar solo con Julen y a partir de ahí veremos si lo que hay nos da la mejoría y la competitividad que buscamos. Pero no vamos a hipotecar al club como se dice por ahí. Hay que vender la información con veracidad y sin querer engañar a nuestros aficionados". Y para sus jugadores, un mensaje: "mientras el entrenador o el director deportivo no se siente con ellos, tienen que estar tranquilos".

El entrenador berciano valoró el contratiempo en su defensa con el regreso de Roberto Carlos a su país para terminar la temporada en el Bolívar. Aira confesó que con la llegada del joven lateral a la Cultural "nos aprovechamos de una oportunidad que surgió porque ninguno del cuerpo técnico le conocíamos. Nos ha ayudado a estar donde estamos. No valoro las especulaciones y le doy las gracias. Sobre todo con los jugadores americanos, sus pases son de determinadas personas y muchas veces ellos no son dueños de su destino".

El propio técnico adelantó que el primer partido de la segunda vuelta, en el feudo de la SD Amorebieta, se disputará finalmente el míercoles 15 de enero a partir de las 19:00 horas ya que en la fecha prevista la Cultural se medirá a la SD Huesca en la segunda ronda de la Copa del Rey.