Curro Torres: "Quiero crecer a partir de la identidad propia"

Tras pouco máis dunha semana de traballo, Curro Torres pasará a súa primiera proba de lume no primeiro partido da segunda volta da Liga SmartBank ante o Almería. Gustaríalle que se vise un cambio sobre o verde, pero recoñece que "ha sido muy poco tiempo", para adaptar o seu novo plan. O novo adestrador quere que os albivermellos den "el 100% en el Anxo Carro, que sean intensos y luego si la pelotita entra mejor", di.

Malia que os de Guti son un dos equipo máis potentes da categoría, o míster non houbese escollido outro rival, para o inicio do 2020. "Son un equipo con mucho potencial, hay que estar en alerta duranto los 90 minutos, tenemos que estar muy bien para poder ganar los tres puntos. Queremos ser un equipo mucho más regular, independientemente del rival. La Segunda División está muy igualada y vamos a tener que medirnos con todos", reflexiona.

Sobre o estado do plantel, exceptuando Borja Domínguez, que se lesionaba no seu primeiro adestramento, todos dispoñibles. Ten "claro" o once inicial, pero "con complicaciones" na elección polo bo traballo dos seus xogadores.

A tarefa pendente para este 2020 é facer do Anxo Carro o seu fortín. "Es nuestra responsabilidad enganchar a la aficción. Tenemos que crecer en casa y hacernos aquí fuertes". Non se molla sobre o que mudar e que non tocar no equipo, "no hay que poner y quitar nada. Hay que hacer las cosas bien y como lo hemos trabajado".

Un dos hándicap ante o que todo adestrador se enfronta nada máis aterrar nun vestiario novo é o platel. O non ter nada que ver coa confección do mesmo implica un sobre esforzo en coñecer, estudar e adaptarse ós xogadores. Con todo, Curro asegura estar plenamente satisfeito cos seus mimbres, e non concreta se pedirá ós de Oriente novos reforzos.

