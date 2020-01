Sus Majestades de Oriente ya han pasado O Fiouco

La noche más mágica del año está llamando a nuestra puerta. La noche de los de Oriente, la noche en la que la magia se apodera de todas y cada una de nuestras casas, la noche en la que no sabes cómo, pero sus majestades, los Reyes Magos, abren puertas cerradas a cal y canto, atraviesan ventanas que jamás has visto abrir y comen turrón en tiempo récord...Esa noche está aquí.

En menos de dos días los Reyes Magos pasarán por las casas de los niños y niñas lucenses dejándoles todos los regalos que han pedido en sus carta. Todos, o los que puedan, porque son muchos regalos para repartir. Melchor, Gaspar y Baltasar están llegando a la ciudad amurallada, y el propio Rey de la barba blanca nos lo confirmaba en los micrófonos de Hoy por Hoy Lugo.

"Estamos parados en O Fiouco, ya sabes... esta niebla... pero pronto llegaremos", aseguraba el mayor de los magos de oriente. Nos ha confesado que están hambrientos y deseando probar el turrón de cada una de sus casa. Aunque si todavía no han elegido el menú Melchor se lo pone fácil: "Me encanta el turrón de chocolate y almendras. Y si lo acompañamos con leche y cacao, mejor".

Los más pequeños de la casa siempre se porta bien, pero hay una pequeña regañina de los magos: "En la última década vemos que piden muchos videojuegos y percibimos que están dejando de jugar en familia, con otros niños, a los juegos de mesa... así que aprovechamos que como la caligrafía a veces no es muy buena, a los que no les entendemos muy bien les llevamos regalos comodín. Esos juegos que ya no piden, pero que unen y reunen a la familia".

Además, Melchor se atreve hasta hablarnos en gallego. Controlan todos los idiomas del mundo, y nos sorprende con más curiosidades de sus dos compañeros. A que esperas? Escucha la conexión Oriente con el Rey Melchor.