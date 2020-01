La presunta agresión sexual a las tres estadounidenses se produjo en dos domicilios diferentes

El delegado del Gobierno, Francisco Jiménez, ha dicho que la supuesta agresión sexual a tres hermanas norteamericanas en Murcia la pasada Nochevieja se produjo en dos domicilios diferentes. Jiménez ha señalado que una de las tres hermanas fue a poner la denuncia y manifestó que supuestamente las otras dos hermanas habían sido agredidas también. Esta joven fue a su domicilio con uno de los detenidos, mientras que las otras dos se fueron al domicilio de los tres jóvenes afganos detenidos.

Las víctimas han volado de regreso a su país vía Viena, donde se encuentran hoy. La Policía Nacional se ha puesto en contacto con la embajada norteamericana en España para poder contactar con ellas y así ponerles al tanto de cómo va la investigación que se ha abierto en Murcia.

Por el momento el informe pericial médico del Instituto de Medicina Legal al que fueron sometidas las jóvenes en el hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia como fija el protocolo en estos casos no está en poder de la Policía Nacional, si bien sí se les ha facilitado una copia a las chicas para que se lo lleven consigo a su país.

Dos de los tres afganos detenidos tenían concedido recientemente el asilo político en España y uno de ellos estudia formación profesional en nuestro país, sin que ninguno de ellos cuente con antecedentes penales y su situación es regular en España dado que cuentan con permiso de residencia.

La Policía está recabando imágenes de las cámaras de vigilancia existentes en el céntrico barrio de Santa Eulalia en el que las jóvenes contactaron con los detenidos en un local de ocio durante la Nochevieja. Además, la policía investiga las redes sociales de las personas implicadas por si hubiera pruebas en torno a este caso.

Al parecer, los detenidos han sido llevados a diferentes comisarias después de haber pasado la noche en la ubicada en plaza Ceballos, próxima al barrio de Santa Eulalia donde tuvieron lugar los hechos. Hasta que no concluya la investigación policial que efectúan con minuciosidad no solamente la policía judicial, sino el grupo especial de mujer y otras brigadas que colaboran en el caso no serán puestos a disposición judicial.