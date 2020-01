Imanol. "El equipo invita al optimismo"

la Real finaliza mañana su preparación para el partido del domingo en el Reale arena ante el villareal, el primero de este nuevo e ilusionante año 2020 y el ultimo para cerrar la primera vuelta con el reto de sumar la quinta victoria en casa, sumar 17 puntos en el estadio de Anoeta para alcanzar los 34. Un partido en el que seran baja, nuevamente Aritz Elustondo, David Zurutra y Asier Illarramendi, con el regreso de Luca Sangalli ya recuperado su esguince de rodilla sufrido en el Sadar ante Osasuna.

Este mediodia en Zubieta ha comparecido en la previa del choque el entrenador Imanol Alguacil

Buen trabajo tras el parón navideño:"Los jugadores no se han despistado, han venido sabiendo que hay que darle continuidad a lo que hemos hecho; saben que hay que trabajar mucho para lograrlo», ha comenzado.

Tres puntos muy impotantes ante el Villarreal:" Espera un encuentro bonito y atractivo.Somos dos equipos con mucha calidad y con mucho poderío ofensivo. Entiendo que va a haber muchas ocasiones en las dos áreas; será un partido bonito y atractivo en el que esperamos estar más acertados que ellos para llevarnos la victoria»

Sin euforia en el vestuario. «En el vestuario no hay ninguna euforia, sabemos lo que hemos hecho y en base a qué lo hemos hecho pero tenemos que mejorar muchísimo si queremos ser un equipo igual de competitivo que hasta ahora. Todavía no hemos hecho nada. Un inicio bueno e ilusionante, pero queda muchísimo. Y seguramente que habrá momentos malos y duros aún y no sabemos si seremos capaces de solventarlos»

Ola de ilusión en la aficioón txuri urdiñ: «Mas allá de los puntos estoy contento con todo lo que hemos generado, la ilusión y las ganas del aficionado de ver a la Real. Si luego a eso no le damos continuidad a base de puntos no sirve, pero es un paso importante que dice mucho de este equipo. Estoy satisfecho por ese clima que se ha generado»

Críticas a los errores de Diego Llorente: " Son exageras y no las comparto.Todos cometemos fallos, yo el primero, y trabajamos sobre ellos para solventarlos, siendo conscientes de que es todo el equipo el que ataca y el que defiende»

Rumores sobre vuelta de Odegaard al Madrid: "Martin está totalmente centrado, es un jugador ejemplar, solo piensa en la Real y en mejorar al colectivo».