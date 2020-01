Discurso climático

La emergencia climática parece ser el nuevo tema de moda en este arranque de año. Bienvenido sea si sirve para agitar conciencias y cambiar algo. Afortunadamente, nuestros gobernantes valencianos no están instalados en el negacionismo, como sí lo está por ejemplo la presidenta madrileña, que minimiza el impacto de la contaminación sobre la salud. Ahora bien, otra cosa es si, además de asumir que el cambio climático es una realidad, políticamente se va más allá del mero discurso vacío.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunciaba en su mensaje de fin de año que promoverá un “gran pacto verde” para implicar a toda la sociedad en la lucha contra la emergencia climática. Pero, ¿qué significa exactamente esto? A la espera de más detalles, echo en falta que se pongan sobre la mesa medidas concretas para facilitar a la gente un cambio real en el modo de vida. Ya sabemos que no hay dinero, pero no es creíble que nadie plantee algo tan básico como un plan para mejorar en serio el transporte público, para desincentivar en serio el uso del coche.

Por no hablar de la incoherencia de esos políticos que denuncian la emergencia climática prestándose luego a protagonizar el encendido de luces de navidad. No deja de ser un gesto, una anécdota, pero la lucha contra el cambio climático va de hacer ver también que toda actividad humana, y no solo los coches, tiene su impacto medioambiental.