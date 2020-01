Ojo con la letra pequeña en internet para no llevarte un susto o disgusto

Me ha llegado este cargo y no sé de qué es. He revisado la banca electrónica y acabo de ver varios cargos de un juego que yo no tengo ni idea. Me había suscrito a un mes de prueba y ahora tengo un cargo de 30 euros al mes sin que yo lo pidiese. Estos son algunos de los 12-13 casos que cada día atienden en la Comisaría de la Policía Nacional de Vigo en la Oficina de Denuncias. Pero claro, aquí no hay timo, aquí no hay trampa ni cartón; lo que hay es un exceso de confianza y el darle a aceptar sin leer la letra pequeña. Otras veces son los hijos los que compran créditos para juegos sin que sus padres conozcan estos detalles o, en el peor de los casos, apuestas online. Mucha gente llega asustada por esos cargos que no conocía y que, en un principio piensa que es un timo, hasta que todas las piezas encajas. Como siempre Agustín Vigo nos da muy buenos consejos para no caer o para no llevarnos disgustos económicos.

