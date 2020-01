¿Cómo se dan los inicios de año?

El Almería levanta el telón deportivo a 2020 enfrentándose al Lugo en el Anxo Carro. Prueba importante para dos equipos diseñados para diferentes metas. Mientras José María Gutiérrez, ‘Guti’, se hizo cargo del plantel rojiblanco para llevarlo a Primera, Curro Torres aterrizó en tierras gallegas para conseguir la permanencia con la mayor celeridad posible. Pese a ello, y como quedó demostrado en la Copa del Rey en Tamaraceite, a un partido pueden pasar miles de cosas.

Después de cuatro temporadas disputando el primer choque del año en el Mediterráneo, toca cruzar España y hacer parada en Lugo. Echando la vista atrás, el Almería ha vivido de todo a lo largo de la historia desde que, allá por 2002, consiguiera el ascenso en la Liguilla frente a Madrid Castilla, Espanyol B y Pontevedra.

En enero 2003, los rojiblancos visitaron Chapín y ganaron 1-2 con goles de Francisco y Mate Bilic. Un año más tarde, en 2004, el conjunto almeriense volvería a jugar fuera de casa. Lo hizo en Ipurúa y el Eibar se impuso por la mínima (1-0), Lo mismo ocurrió en 2005, cuando llegaban los Juegos Mediterráneos a la ciudad. El equipo se desplazó hasta Gijón y salía derrotado por 1-0. Llegaría en 2006 una nueva alegría para la hinchada almeriense, ya que con un solitario gol de Crusat, a pase de Soriano, el conjunto de Paco Flores se impuso 0-1 en Valdebebas al Madrid Castilla.

Volvería a saborear la derrota el Almería en 2007, contra el Málaga. Aunque Mario Bermejo marcó de penalti, los blanquiazules terminarían ganando 2-1 en La Rosaleda. Esa fue la temporada del ascenso a 1ª con Unai Emery.

En Primera

En 2008 el cuadro rojiblanco rescató un valioso punto del Nuevo Colombino frente al Recreativo gracias a un tanto de Mané. Después llegaron dos alegrías consecutivas. En 2009 con un triunfo de prestigio en casa frente al Real Betis. Marcó Corona. En 2010, un gol histórico para el almeriense José Ortiz Bernal. El capitán derrotó al Xerez Deportivo y lo celebró mirando al cielo por el fallecimiento de su madre. En 2011, año de la despedida en la élite, el Villarreal se impuso sin dificultad 2-0 en El Madrigal.

Vuelta a 2ª

No perdió en 2012 (1-1 en Alcorcón), ni en 2013 (victoria 0-1 en Girona). Fue este último resultado el que permitió al equipo de Javi Gracia recortar distancias con los catalanes y meterse en la pelea por el ascenso directo. No pudo ser por esa vía, y sí mediante el Play Off. Ya en 2014, de nuevo en Primera, el Almería venció 3-0 al Granada con doblete de Thomas Partey y Javi Espinosa. En 2015, nueva victoria 1-2 en Málaga, con Hemed y Michel. Esa Liga terminaría en descenso.

En los últimos cuatro cursos solo una derrota. En 2015 triunfo 2-1 a la Llagostera con goles de Quique y Fatau. En 2016 perdió 0-1 con el Getafe. En 2017 victoria con tanto de Rubén Alcaraz al Lugo, rival de este sábado; y en 2019 otro festejo en casa con el Real Mallorca, con dianas de Álvaro Giménez y Juan Carlos Real.

El balance final es de diez victorias, dos empates y cinco derrotas para el Almería en sus estrenos, para sumar un total de 32 puntos de 51 posibles. Curiosamente va a viajar después de cinco campañas estrenando el año como local. El duelo del Anxo Carro mide la capacidad de reacción de la plantilla de míster Guti.