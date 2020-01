Diego González: "Ha sido un día bonito para empezar el año"

El defensa del Málaga Diego González, indicó, tras el entrenamiento a puertas abiertas ideado por el club malagueño este viernes que "siempre se agradece que vengan. A nosotros nos gusta sentir el calor de nuestra gente y ha sido un día bonito para empezar el año. Desde el principio hemos estado unidos. Siempre es positivo sentir el calor y hace que rindamos más. Es bonito para nosotros”.

El Málaga se enfrenta el domingo al Oviedo, en un partido que "empezar con una victoria no sería nada malo, eso está claro. Intentar conseguir más puntos porque hemos realizado partidos muy buenos, pero no se ha visto la recompensa al esfuerzo que hemos hecho. Sabemos que esto es fútbol y muchas veces dándolo todo no se consiguen las cosas”.

El jugador gaditano ofreció su mensaje de agradecimiento a la afición: "Muchas gracias por venir, por sentir el apoyo y el respaldo cada fin de semana tanto en casa como fuera. Eso es muy importante para nosotros. Cuanto más unida esté la afición, más bonito es para el equipo. Ahora, a seguir todos juntos”.