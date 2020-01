La Junta Electoral dictamina que Junqueras no pot ser eurodiputat

La Junta Electoral Central (JEC) ha acordat aquest divendres que el dirigent d'ERC, Oriol Junqueras, no pot ser eurodiputat per estar condemnat "per sentència ferma a pena privativa de llibertat".

En el seu escrit, aquest òrgan recorda que la Llei Orgànica Electoral (LOREG) disposa que "són inelegibles" els condemnats a pena privativa de llibertat "en el període que duri la pena".

En el cas de Junqueras, afegeix el text, es dóna una causa "d'inelegibilitat" per haver estat condemnat pel Tribunal Suprem, el 14 d'octubre del 2019, a tretze anys de presó, el que "determina el seu cessament com a diputat electe del Parlament Europeu".