El play off a tiro

Los Reyes Magos podrían meter a la Arandina de lleno en la lucha por los puestos de play off. La derrota del Numancia B (4º, 40 puntos) este sábado en La Albuera (1-0) frente a la Segoviana (3º, 45 puntos) abre la posibilidad real de que los blanquiazules se coloquen a tres puntos de los puestos de fase de ascenso, siempre que ganen a La Granja este domingo a las 12:00 horas en El Montecillo.

La Arandina (5ª, 37 puntos) contará con todos su plantel a excepción de Borja Plaza, que parece mejorar de sus problemas en el pubis, para medirse a la escuadra segoviana que ocupa la 17ª posición, fuera de los puestos de descenso, con 16 puntos.

El entrenador de los segovianos, Miguel de la Fuente, afirmaba este viernes en El Banquillo de la SER que "este equipo ha recuperado la confianza", en referencia a la buena racha de resultados de las últimas jornadas. Dos triunfos en tres jornadas, es el bagaje de una escuadra que "está centrada en lograr la permanencia", afirmaba el técnico. "Esperamos seguir con nuestra mejoría, pero sabemos a quien nos enfrentamos", añade De la Fuente.

"Nosotros a lo nuestro", Álex Izquierdo

Por su parte, el entrenador de la Arandina, Álex Izquierdo manda un mensaje de calma y cautela. "Nosotros a lo nuestro", afirmaba en la previa en referencia a la lucha por entrar en los puestos de play off. "Si no hacemos lo que debemos no vale de nada lo que hagan el resto", añade. "Tenemos que centrarnos en nuestro trabajo", sentencia.

Resto de rivales blanquiazules

Por otro lado, más allá del duelo en La Albuera, el Astorga (5º -momentáneamente-, 37 puntos) suma y sigue. Los maragatos ganaban (1-2) este sábado al Real Burgos en la capital burgalesa y suman una cifra a la que aspira la Arandina para defender su quinta plaza.

El Ávila (9º, 31 puntos) sucumbía (3-0) también en Burgos ante el Promesas (2º, 47 puntos) Los encarnados cuentan con un partido menos.

El Cristo Atlético (7º, 32 puntos) juega a las 20:00 horas. Y el Salamanca B (8º, 32 puntos) recibe al Mirandés B este domingo (15:30 h)