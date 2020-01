Nueva Derrota de Embutidos Pajariel Bembibre

Tampoco con la llegada del 2020 el Embutidos Pajariel Bembibre consiguió mitigar su mala racha de resultados. Pese a recuperar efectivos con una Brooke Salas que apenas entrenó durante la última semana y sumar algún fichaje con Julia Gladkova primero y Jackie Luna-Castro después, la escuadra berciana encadenó su sexta derrota (57-49) de forma consecutiva ante Campus Promete y sigue cerrando la clasificación de la Liga Femenina Endesa debido, en parte, a la mala suerte con las lesiones de las últimas semanas.

Sin Ije Ajemba, lesionada y que se ha perdido los dos últimos partidos, la escuadra bembibrense cayó después de una primera mitad en la que las pérdidas supondrían un lastre en el desarrollo de la contienda y la desventaja física que provoca la ausencia de la principal referencia interior condicionó el rendimiento del equipo. La llegada de Jackie Luna-Castro, con apenas un entrenamiento con sus compañeras, da esperanzas a un equipo que no debe perder la fe y ha de pelear por el enésimo milagro que sería mantener el equipo rojillo en la élite del baloncesto femenino español, no lo olviden, después de ocho campañas con los mejores. No pierdan la ilusión.

Bembibre firma una primera mitad para olvidar

No pudieron las bercianas aprovecharse de una buena situación después de que una de las referencias interiores logroñesas, Vanessa Gidden, se tuviera que retirar en los primeros minutos por un golpe fortuito en un ojo y Leia Dongue se retirara al cometer la segunda personal con antideportiva incluida. Milica Ivanovic, con dos triples, tomó el testigo y lideró la anotación en los primeros minutos de la escuadra local, que enlazó siete tantos sin respuesta visitante para acabar el primer cuarto con ventaja (15-9) a pesar de que Inja Butina rompió la racha y secundó a una Julia Gladkova que lideró a las visitantes El dominio riojano continuó en el segundo acto, al menos en los primeros minutos, y las de Julián Martínez llegaron a situar su renta en la decena (21-11) después de un triple de la exjugadora rojilla Roselis Silva, que acabó con 11 puntos. Pese a una antideportiva confusa señalada a Butina, el triple de la debutante Luna-Castro abrió una vía de ilusión en las filas bercianas, que se llegaron a acercar hasta 23-21 gracias a sendas canastas de Brooke Salas y Gladkova. Gidden puso el 25-21 con el que se llegó al intermedio.

Reacción estéril tras el descanso

Aunque las riojanas estrenaron el marcador tras el descanso, las de Pepe Vázquez fueron capaces de firmar un parcial de 0-9 que selló una Vicky Llorente batalladora como siempre y que las puso en ventaja (27-30). Sin embargo, sendos triples de Paula Estebas y Kaleena Mosqueda-Lewis volvieron a dar la vuelta al marcador. El dominio de Dongue cerca del aro berciano –acabó con 17 tantos y 7 rebotes– y el juego físico fueron determinantes para que las locales llegaran con ventaja al cuarto periodo (39-34) pese a que Gladkova, que firmó 24 puntos, siguió tirando del carro berciano.

Estaba la cosa muy complicada para las bembibrenses después de media hora de juego y lo empezaron a ver imposible cuando Ivanovic acertó desde los 6,75 para poner el 47-40 mediado este cuarto asalto. Pidió tiempo muerto el míster visitante, Pepe Vázquez, y un 2+1 de Gladkova en una nueva acción inverosímil de la rusa volvió a reactivar las mínimas opciones rojillas. Se esfumaron cuando Dongue anotó una bandeja en 1x0 tras robo que sería la antesala al definitivo 57-49 que puso la propia interior mozambiqueña.

La ficha del partido:

Campus Promete, 57 (15+10+14+18): Mima Ivanovic (11), Leia Dongue (17), Paula Estebas (3), Roselis Silva (11), Vanessa Gidden (4) -cinco inicial-; Carmen Miloglav (-), Maja Stamenkovic (5) y Kaleena Mosqueda-Lewis (6).

Entrenador: Julián Martínez Almán.









Embutidos Pajariel Bembibre, 49 (9+12+13+15): Vicky Llorente (7), Alejandra Quirante (6), Heleen Nauwelaers (-), Itsaso Conde (-), Julia Gladkova (24) –cinco inicial-; Brooke Salas (4), Inja Butina (2) y Jackie Luna-Castro (6).

Entrenador: Pepe Vázquez.





Árbitros: Germán Francisco Morales Ruiz, José María Terreros San Miguel y Víctor Rafael González Banderas.

Incidencias: Partido correspondiente a la 15a jornada de la Liga Femenina de baloncesto celebrado en el polideportivo Lobete de Logroño (La Rioja)